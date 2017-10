Vona: Lélekben már felkészültem arra, hogy feloszlatják a Jobbikot

Vona Gábor a párt plakátkampányának betiltása, illetve az Állami Számvevőszék és az ügyészség közös nyomozása miatt a HVG-nak adott - a lapban csak csütörtökön megjelenő, de online ízelítőben már olvasható - interjújában azt nyilatkozta

lélekben, gyakorlatban is fel vagyok készülve a párt föloszlatására.

És fel van készülve az állami támogatás megvonására és a választási csalásra is. arról nem árult el semmit, hogyan élnék túl a támogatás megvonását, azt viszont ígérte, ha Simicska Lajostól vagy bárki mástól

bombaként robbanó információhoz jut, azonnal elmondja.

Ami a betiltást illeti, a HVG azzal árnyalja a képet, hogy ez csak akkor történhetne meg, ha az ügyészség be tudná bizonyítani a bíróság előtt, hogy a párt alkotmányellenesen működik. A párt ellen a számvevőszéki ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségek megszegése címén jelenleg már folyik a büntetőeljárás, ez azonban nem vezethet közvetlenül a párt bezárásához. Ez a vétség két év szabadságvesztéssel sújtható, de nem azonnali veszély a Jobbik létére - arról nem is szólva, hogy egy párt betiltásával a Fidesz azért magának a választásnak a legitimitását is kockáztatja. Az ügy arra azonban elég lehet, hogy a kampány idején köztörvényes bűnözőt próbáljanak faragni a Jobbik vezetőiből a közvélemény előtt.

Vona szerint közvetlenül a választás előtt a pár betiltása "valószínűleg zavargásokhoz vezetne", de egyelőre nem hív utcára senkit. Ugyanakkor szerinte nem kizárt, hogy előállhat olyan pillanat, mikor – attól függetlenül, hogy ő mondja vagy sem – az emberek utcára fognak menni.

A HVG emlékeztet arra, hogy a Fidesz prominensei az elmúlt hónapokban többször is elmondták, ősszel zavargások lehetnek, bár nem a Jobbik kapcsán mondták ezt, mégis, Orbánék érvelhetnek azzal, hogy ők előre megmondták, az ellenzék erőszakos úton próbálja meg elérni a kormányváltást. A Jobbik elleni támadással ráadásul a Fidesz a baloldali ellenzéket is komoly dilemma elé állítja: Ha ugyanis a jogállamiságra hivatkozva védelmükbe veszik a Jobbikot, a kormányzati kommunikáció mindent meg fog tenni azért, hogy a szélsőségek védelmezőjeként tüntesse fel őket.

