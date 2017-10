Elutasították a Momentum népszavazási kérdéseit

Megtagadja a hitelesítését a Nemzeti Választási Bizottság azoknak a kérdéseknek, amikről a Momentum szeretne népszavazást tartani.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés helyezze hatályon kívül a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) pontját?”

Az NVB 9:2 arányban leszavazta a kérdést, mondván a kérdés az Országgyűlés személyi és szervezetalakítási jogkörével függ össze, erről azonban nem lehet népszavazást tartani. Az NVB elnöke ráadásul azt is nehezményezte, hogy a Momentum kétszer is ugyanazt a kérdést küldte be, minimális szöveges eltéréssel.

Az NVB azt a kérdést is elutasította, ami azzal kapcsolatos, hogy az országgyűlési képviselő mentelmi joga ne terjedjen ki arra, ha a képviselő a leadott szavazatával korrupciós bűncselekményt követ el, illetve azt is elkaszálták, hogy ne lehessen valakit egynél többször megválasztani legfőbb ügyésznek. Ahogy azt a kérdést sem hitelesítették, hogy vissza lehessen hívni a legfőbb ügyészt, illetve a legfőbb ügyész közeli hozzátartozói ne állhassanak foglalkoztatási jogviszonyban a Magyar Nemzeti Bankkal.

A döntésekkel kapcsolatban 15 napon belül lehet jogorvoslattal fordulni a Kúriához, és Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője a döntés után azt mondta az Indexnek, hogy a párt nem hagyja annyiban, és a Kúriához fordul, "mert a kérdés nem az ügyészségi szervezet átalakítására, hanem csak a mandátumát már kitöltött legfőbb ügyész hivatalban maradására vonatkozik". Így kérik a Kúriától a döntés megváltoztatását.