Molnár Gyula szurkol, hogy ne nőjön Szél Bernadett népszerűsége

Önkritikus, ám optimista hangvételű interjút adott a Heti Válasznak Molnár Gyula. Az MSZP elnöke a Botka László visszalépése után előállt helyzetéről, és a jövő évi választások esélyeiről beszélt. Az interjú legérdekesebb része pedig az volt, hogy feltűnően sokat ostorozta Szél Bernadettet, az LMP miniszterelnök-jelöltjét.

Molnár azzal indokolta, hogy az MSZP nem áll Szél Bernadett mögé, hogy

Szél nem rendelkezik még csak azokkal az előnyökkel sem, amelyek Botka Lászlóban megvoltak.

Három ilyen előnye is volt Botkának: "vidéki volt, sikeres városvezető és ráadásul magas". Molnár szerint Szél Bernadettet most azért építik, hogy a tárgyalási pozíciói javuljanak, de az "LMP nem nő kormányváltó erővé". Az LMP-ről még azt is mondta: "könyörgöm, hányszor lehet még eljátszani hogy most aztán más lesz a politika - aztán 17 ezer szavazattal csusszanni át az öt százalékon."

Barátilag mindenesetre szurkolok Szél Bernadettnek, hogy ne kússzon följebb a népszerűsége: nem tudom, hogy viselné azt a karaktergyilkosságot, amit most éppen Vona Gábor kap.

Molnár ugyan arról beszél az interjúban, hogy teljes ellenzéki-baloldali összefogás kellene, beleértve az LMP-t (a Jobbikot pedig mindenképp kihagyva), ugyanakkor ilyeneket mond a pártról: "ahol egyszerre van jelen az exfideszes Hadházy Ákos és a nemrég még szocialista Demeter Márta, az a hely nekem cseppet hiteltelen."

Molnár emellett több pártról, politikai szereplőről is elmondta a véleményét, néhány erősebb mondata: