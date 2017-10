Zsidaiék szerint a cég sikerei sosem függtek az aktuálpolitikai helyzettől

Kedves Újságíró, kedves Juhász Péter! A Juhász Péter által a szállodánkban kedden tartott sajtótájékoztatóján elhangzott hamis állításokra, csúsztatásokra és rágalmakra reagálva az alábbi tényekről tájékoztatjuk. A Fortuna utca 3-ban található Pest-Buda épületén vagy 70 évig a tulajdonosok és bérlők nemhogy értéknövelést, de még állagmegőrzést sem végeztek a műemlék épületen. A romos állapotban lévő, lakhatatlan ingatlanokat nyílt pályázat útján, illetve piaci tranzakció keretében magántulajdonra való cserével vettük bérbe, majd magántőkéből és magán banki hitel felhasználásával építettük újjá több száz millió forintból, nemzetközi szakmai elismerések mellett. A kialakítatlan, romos padlás beépítési jogáért több millió forintot kellett fizetnünk, melyen felül havonta bérleti díjat is fizetünk. Juhász Péter a magántőkéből és banki finanszírozásból végrehajtott felújtás eredményét mutatta be videóján, nem azt az állapotot, ahogyan azt bérbe vettünk. Az alábbi linken található video és a csatolt fotók önmagukért beszélnek. A bérleti díj megállapítása önkormányzati rendeletben szabályozott, arra cégünknek semmilyen ráhatása nincs. Nem tudjuk továbbá, milyen pénzügyi modell vezette Juhász Pétert a bruttó szobaár / nyereség arány levezetésében, de úgy tűnik kimaradt a számításból, hogy egy piacgazdaságban egy cég bruttó árbevételéből milyen költségeket kell kifizetni, mielőtt eljutunk az adózás utáni eredményig. Esetünkben a rendkívüli mértékű, magánvagyonból végrehajtott beruházásnak egyrészt meg kell térülnie, másrészt azt a bank felé törleszteni kell, továbbá az üzemeltetésnek jelentős költségei is vannak, pld: Áfa, idegenforgalmi adó, iparűzési adó és egyéb adók, értékesítési költségek, komoly közvetítői jutalékok (pld. booking.com), villamos energia, gáz és egyéb közüzemi díjak, munkabérek és járulékai, bérleti díj, közterület használati díj, parkolási díj, marketing költségek, stb. A bérleti díj összege, a legdrágább lakosztály egy éjszakára vonatkozó csúcsszezonbeli bruttó lista szobaára és az adózás utáni nyereség közötti összefüggésre felállított logikája egyértelműen hamis. A Zsidai Csoport 1982 óta létezik és foglalkozik magas szinten vendéglátással. Olyan partnerekkel működik nemzetközi szinten együtt, mint a Kempinski Hotels szállodalánc és a Jamie Oliver étteremcsoport. Jó hírnév megsértése és rágalmazás Juhász Péter részéről "Orbán strómanjának" nevezni egy 1982 óta létező családi cég vezetőjét, a cég sikerei sosem függtek az aktuál politikai helyzettől. Kérem, hogy helyesbítsék a cikkben szereplő információkat és vegyék figyelembe a tényeket is. Ha további információra lenne szüksége, keressen nyugodtan.