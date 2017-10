Furcsa kanyarok a dunakeszi DK-s orvosi igazolásának ügyében

Szeptember végén Varga Zoltán Péter, dunakeszi jobbikos képviselője szivárogtatott ki egy furcsa ügyet. A történet lényege, hogy Radnóti Henrik, a DK helyi képviselője egy alkalommal nem jelent meg egy nyári testületi ülésen, a hiányzást pedig orvosi papírral igazolta. Azonban a helyi Fidesz egy zárt ülésen - Varga leírása alapján - elég megalázó helyzetbe hozta a DK-s képviselőt, a igazolás hitelességét, Radnóti egészségügyi állapotát tárgyalták, nem fogadták el neki az igazolását, és a fideszes többségű önkormányzat ezt meg is szavazta. Ez azzal jár, hogy a havi 35 ezer forintot kereső Radnótitól megvonják a tiszteletdíját, és még a nyomozóhatósághoz is fordulnak.

Az eset több szempontból is egészen szürreális.

egy jobbikos képviselő áll ki egy DK-s mellett, aki ellen összefogtak a helyi fideszesek,

az önkormányzatnak sikerült megszereznie a képviselő orvosától az egészségügyi papírjait, ami elvileg nem lehetne ilyen egyszerű,

Radnótiról azonban az Origó megírta, hogy a testületi ülés idején nem, hogy fekvő beteg nem volt, de konkrétan fotókat posztolgatott és Facebook-élőzött a biciklis túrájáról,

a DK Pest megyei önkormányzati képviselője pedig azt állította ez után, hogy Radnóti egy olyan furcsa, veleszületett mozgásszervi problémával küzd, aminek köszönhetően egyik pillanatban tud sportolni, a másikban a karját sem bírja felemelni.

Radnóti többszöri megkeresésünkre sem kívánt nyilatkozni, az önkormányzat köti az ebet a karóhoz, a rendőrséghez fordult csalás gyanúja miatt, és érdemben nem reagál a korábbi kérdéseinkre. Az egész bonyodalom egyik legkényesebb kérdése azonban, hogy a Radnóti igazolását kiadó, és a képviselőt kezelő orvos pontosan milyen alapon nyújtotta át az önkormányzatnak a DK-s privát egészségügyi papírjait.

A Dunakeszi Pirítós (tényleg ez a neve) nevű, leginkább az ellenzéki képviselők lejáratásával foglalkozó blog megszerezte a Radnótit kezelő orvos válaszát, amit az önkormányzatnak írt. Ezzel azt akarták bizonyítani, hogy a jobbikos Varga a botrányt kirobbantó posztjában azért nem tette közzé az orvosi dokumentumot, mert abból kiderül, hogy sem az orvos, sem az önkormányzat semmilyen érzékeny információt nem adott ki vagy szerzett meg.

Fotó: Radnóti Henrik / Facebook

A Dunakeszi-Online nevű oldal szerint viszont a publikált orvosi papír kiadása sérti az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényt, hiszen az érintett testi állapotáról ad információt.

A kérdés tehát, hogy sérült-e az orvosi titoktartás, amikor Radnóti orvosa kiadta az önkormányzatnak a képviselő orvosi papírjait.

Kerestük a Magyar Orvosi Kamarát is, hogy egy ilyen eset mennyire nevezhető az orvosi titoktartás megszegésének, de Dr. Harsányi László, Országos Etikai Bizottság elnöke mindössze annyit válaszolt, hogy "A tárgyi megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a kérdéseivel kapcsolatos releváns szabályozást az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.), a kamarai tagok etikai felelősségi szabályait az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt) VI. fejezete, továbbá a MOK Etikai Kódex (www.mok.hu) tartalmazza. Etikai panaszt kamarai tag orvos ellen bárki indíthat."

Az értelmezéshez végül Dr. Komáromi Zoltánt, az Együtt egészségügyi szakpolitikusát, gyakorló háziorvost kérdeztük arról, hogy mennyire helyénvaló eljárás az önkormányzatnak kikérni egy képviselő egészségügyi papírjait, hogy aztán az őt kezelő orvos ezt ki is adja. Komáromi azt mondta, hogy indokolt esetekben, például rendőrségi bírósági ügyekkel kapcsolatban valóban kiadhat ilyen információt az orvost, illetve még akkor is, ha maga a páciens hatalmazza meg írásban, megfelelő alaki feltételek mellett azzal, hogy közzétehesse a kezelési papírjait.

Komáromi külön kitért arra, hogy a dunakeszi eset

azt bizonyítja, hogy a háziorvosok rendkívül ki vannak szolgáltatva az önkormányzatoknak.

Van egyéb gondjuk is Dunakeszi képviselőtestületét egy erdőmutyi-vád is foglalkoztatja, az Átlátszó szerint a fideszes önkormányzat 100-szoros áron vett egy erdős területet, emiatt két DK-s képviselő - köztük Radnóti - feljelentést tett.

A háziorvosok a jelenlegi szabályozás miatt függőségi viszonyban vannak az önkormányzatokkal, hiszen a praktizálásukhoz szükséges feladatátvállalási szerződést a képviselőtestület bármikor felbonthatja vagy megakadályozhatja azt, hogy az orvos másra ruházza át a praxisát. Ezért történhet akár máshol is olyan, hogy az orvosok kénytelenek eleget tenni az önkormányzatok kéréseiknek, de ilyen esetekben sem sérthetik meg az orvosi titoktartást, illetve az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó törvényt - mint az történt most Dunakeszin is.

Fotó: Varga Zoltán Péter / Facebook

Az egész ügyben az a legvalószínűbb, hogy vagy semmi sem történik végül, vagy mindenki nagyon megszívja. Mint megtudtuk,

Radnóti és az őt kezelő orvos régi ismerősök,

ezért elég valószínű, hogy a képviselő nem tett panaszt ellene az Orvosi Kamaránál. És az egész onnan indult, hogy egy jobbikos megpróbált egy DK-st a védelmében venni a fideszesekkel szemben.