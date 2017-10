69 százalékkal választották meg a jobbikos polgármestert

Nagy arányú győzelmet aratott a Jobbik polgármester-jelöltje a devecseri időközi választáson. A jobbikos Ferenczi Gábor 1168 szavazatot kapott, ez a szavazatok 69 százaléka, míg legnagyobb ellenfele, a független színekben induló, de korábban a testületben fideszesként politizáló Kovács László 363-at szerzett (ez 21 százalék). A többi jelölt a 100 szavazatot sem érte el.

Az eredmény:

Ferenczi Gábor (Jobbik): 1168

Kovács László (független): 363

Somogyi Márta (független) 80

Kozma György István (független) 60

Kozák János (független) 19

Nagy Sándor (Magyar Munkáspárt) 4 szavazatot kapott.

Devecserben képviselőket is választottak, a hat helyért tizenkilenc jelölt indult. Erről később lesz eredmény.

A 4507 lakosú településen a 3656 választásra jogosult közül 1694 választópolgár ment el szavazni, ez 47 százalékos részvételi arányt jelent.

Legutóbb jóval szorosabb volt

A legutóbbi választáson a jobbikos polgármester, Ferenczi Gábor győzött, 54-46 százalékra (1051-888 szavazattal) verte meg a Fidesz-KDNP-s jelöltet. Ferenczi akkor tett szert országos hírnévre, amikor 2012-ben összehozott Devecseren egy cigányellenes vonulást, amelynek dobálózás lett a vége.

2014-ben a testületben is meglett a jobbikos többség a polgármester szavazatával. Három jobbikos mellett két fideszes és egy független jutott be.

Fotó: Jobbik.hu Ferenczi Gábor, Kozma György, Bognár Ferencné Anikó és Óvári Márton

Összevesztek, időközi lett a vége

Ám Devecser nem lett jobbikos sikertörténet. A különböző sajtóhírek szerint sok súrlódás volt például a volt kórház vagyonkezelése, a régi laktanya területeinek üzemeltetése és a csarnoképítés miatt, de indultak eljárások a képviselők és családtagjaik között rágalmazás és zaklatás miatt is. A belső feszültség egyre csak nőtt a polgármester és a képviselők között. 2015 végén vissza is hívták Kozma György jobbikos alpolgármestert. (Ő most függetlenként indult a polgármester-választáson.)

Ezután a kialakult patthelyzet miatt nem tudták betölteni az alpolgármesteri tisztséget, így a kormányhivatalnak kellett közbeavatkoznia. 2016 novemberében a Veszprém Megyei Kormányhivatal az egyik fideszes képviselőt, Kovács Lászlót jelölte alpolgármesternek. Ez érthetően nem tetszett Ferenczinek. Kovács most szintén elindul a választáson, csak függetlenként.

A sorozatos konfliktusok miatt végül Ferenczi kezdeményezte a testület feloszlatását, amelyet a többség végül megszavazott a nyáron. Ezért kellett tartani a mostani időközit.

Jobbik: Hiába próbálta lejáratni a fideszes propaganda

Szabó Gábor a Jobbik pártigazgatója vasárnap esti közleményében azt írta, "Devecser lakossága bebizonyította, hogy nem kér a 20. század pártjaiból, nem kér a fideszes gyűlöletkampányból és továbbra is a Jobbik néppárti politikáját támogatja". Szerinte a végig tisztességes kampányt folytató Ferenczi Gábort "minden erővel próbálta lejáratni a fideszes propaganda, de a devecseri választókat nem tudták megvezetni, ők ismét bölcs döntést hoztak."

A mostani, nagy arányú győzelemből - ezúttal is hangsúlyozzuk - nem lehet következtetést levonni az országos arányokkal kapcsolatban. Az eredmény azt azonban jelzi, hogy egy vidéki pár ezres településen pár év alatt teljesen elfogadottá vált egy jobbikos polgármester.