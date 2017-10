A Jobbik nagy összeveszések után akarja megtartani városát

Időközi választást tartanak ma Devecseren, a 4507 lakosú Veszprém megyei településen polgármestert és helyi képviselőket is választanak. Az időközit azért kellett kiírni, mert a képviselő-testület június 28-án feloszlatta magát. Így aztán a jobbikos polgármesternek újra meg kell mérettetnie magát.

Az elmúlt években Devecser több dologgal is bekerült az országos hírekre. Egyrészt 2010-ben nagyon súlyos károkat okozott az ajkai tározóból kiömlő vörösiszap, másrészt pedig 2014-ben a város vezetése jobbikos lett.

A legutóbbi választáson a jobbikos polgármester, Ferenczi Gábor győzött, 54-46 százalékra (1051-888 szavazattal) verte meg a Fidesz-KDNP-s jelöltet. Ferenczi akkor tett szert országos hírnévre, amikor 2012-ben összehozott Devecseren egy cigányellenes vonulást, amelynek dobálózás lett a vége.

2014-ben a testületben is meglett a jobbikos többség a polgármester szavazatával. Három jobbikos mellett két fideszes és egy független jutott be.

Ám Devecser nem lett jobbikos sikertörténet. A különböző sajtóhírek szerint sok súrlódás volt például a volt kórház vagyonkezelése, a régi laktanya területeinek üzemeltetése és a csarnoképítés miatt, de indultak eljárások a képviselők és családtagjaik között rágalmazás és zaklatás miatt is. A belső feszültség egyre csak nőtt a polgármester és a képviselők között. 2015 végén vissza is hívták Kozma György jobbikos alpolgármestert. (Ő most függetlenként indul a polgármester-választáson.)

Ezután a kialakult patthelyzet miatt nem tudták betölteni az alpolgármesteri tisztséget, így a kormányhivatalnak kellett közbeavatkoznia. 2016 novemberében a Veszprém Megyei Kormányhivatal az egyik fideszes képviselőt, Kovács Lászlót jelölte alpolgármesternek. Ez érthetően nem tetszett Ferenczinek. Kovács most szintén elindul a választáson, csak függetlenként.

A sorozatos konfliktusok miatt végül Ferenczi kezdeményezte a testület feloszlatását, amelyet a többség végül megszavazott a nyáron. Ezért a mostani időközi.

A polgármesteri posztért hatan indulnak az időközi önkormányzati választáson: Ferenczi Gábor eddigi városvezető a Jobbik, Nagy Sándor a Magyar Munkáspárt jelöltjeként, míg Kovács László, Kozák János, Kozma György István és Somogyi Márta függetlenként. A hat képviselői helyre tizenkilencen pályáznak.

A nagy kérdés tehát, hogy a Jobbiknak sikerül-e megtartania a polgármesteri posztot, és a testületben hogy alakulnak az arányok. Pártszínekben két jobbikos és egy-egy MSZP-s, DK-s és munkáspárti indul, a többiek függetlenként. Reggel hat órától este hétig adhatják le szavazatukat a választók.

(Borítókép: Demonstrálók állnak egy rendőrsorfallal szemben az Élni és élni hagyni - demonstráció a jogos magyar önvédelemért elnevezésû megmozduláson Devecserben 2012. augusztus 5-én. Fotó: Nagy Lajos/MTI)