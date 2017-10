az összefogás az ellenzék Soros-terve.

Hétfő este ellenzéki pártok képviselői és a Közös Ország Mozgalmat életre hívó Gulyás Márton beszélgettek arról, mit lehet kezdeni ezzel a választási rendszerrel (semmit). A Budai Liberális Klubban persze téma volt a választási rendszeren túl minden ellenzéki próbálkozás és nem próbálkozás is az Orbán-kormány leváltására.

Éppen egy éve volt egy hasonló est, akkor a Jobbik, az MSZP és az LMP képviselői vitatták meg, mennyire igazságtalan a Fidesz választási rendszere (túlságosan jutalmazza a győztest, torz eredményt szül), akkor még olyan vad gondolatkísérletek is elhangoztak az LMP-s Hadházytól, hogy ha így marad a választási rendszer, lehet, neki se megy a '18-as választásnak az LMP. Most annyi történt, hogy azóta Gulyás vezette mozgalom összehozott egy arányos választási rendszer tervezetet 8 ellenzéki párttal közösen, illetve hétfő este hivatalosan átadták a kodifikált szöveget a Jobbik képviselőjének, és várják, hogy támogassák azt.

Az este szereplőit - legalábbis akik pártok képviseletében voltak itt - az köti össze, hogy mind kimondta már így vagy úgy, hogy egyedül indulnak, de legalábbis biztos, hogy nagy ellenzéki összefogásban nem vesznek részt. Illetve az is közös pont, hogy ezek a pártok faroltak ki Gulyás Márton és mozgalmának nagy, közösre tervezett október 23-i tüntetése mögül, vagy már eleve jelezték, hogy nem lesznek ott. A résztvevők Gulyás Márton mellett Cseh Katka (Momentum, elnökségi tag), Hadházy Ákos (LMP-társelnök) Staudt Gábor (Jobbik) voltak.

Rögtön az elején mindhárom párt képviselője kijelentette, hogy az Orbán-kormány leváltható '18-ban, viszont azt is, hogy senkivel nem fognak össze a választásra, sőt, a jobbikos Staudt kijelentette, hogy a Jobbik fogja leváltani a Fideszt. Apropó Staudt: úgy járnak-kelnek már a jobbikosok a liberálisok között, mint Kiss János szelleme. A Budai Liberális Klubban az elmúlt másfél évben talán többször volt jobbikos, mint Fodor Gábor.

Szóval Staudt azt mondta, szerinte fontos ugyan, amit a Közös Ország Mozgalom az ellenzéki pártokkal közösen dolgozott ki egy igazságosabb választási rendszerért, de az teljesen biztos, hogy 2018-ig marad a jelenlegi rendszer, Orbánt ebben kell megverni. Később hosszan, részletezve elmesélte, hogyan fog elhalni ez a kezdeményezés: az utolsó nap a bizottság elé kerül ez a papír, a javaslat pedig az Országgyűlés elé sem fog kerülni.

Hadházy Ákos arról beszélt, hogy az összefogás, sőt,

az összefogás az ellenzék Soros-terve.

"Értsék jól, a Soros-terv egy olyan propagandafogás, amivel elterelik a figyelmet a fontos dolgokról. Amikor az összefogásról beszélünk, az arra jó, hogy elterelje a figyelmet arról, hogy az ellenzék nem volt képes megadni a reményt, hogy komoly változás történik az országban az elmúlt 27 évhez képest" - mondta Hadházy, aki szerint akkor lehet kormányváltás, ha ezt a reményt az ellenzék meg tudja adni.

Gulyás Márton szerint két út áll a társadalom előtt: vagy ezt az új választási rendszert, amit most kidolgoztak, sikerül átnyomni a törvényhozáson, vagy a mostani rendszer marad, és a kormányváltásra esély sincs. Maximum a kormány megbuktatására van esély: megakadályozni, sikerül a relatív mandátumtöbbségét elvenni a Fidesznek. Szerinte koordinált indulásra van szükség az ellenzéki oldalon. Ha túl sok a lista, akkor az egész mindegy, hiszen a győzteskompenzáció akkor is a Fideszt fogja megtolni. És láthattuk: az ellenzéki pártok mandátumokat veszítettek ezzel 2014-ben.

Az estet levezető Haraszti Miklós megemlítette, hogy mióta demokratikus választások vannak, mindig van egy otthonmaradt 40%: lehet-e kezdeni ezzel valamit. A momentumos Cseh Katka szerint igen, a Momentum éppen azon dolgozik, hogy ilyen embereket behúzzon a politizálásba. Hadházy Ákos szerint viszont a 40%-kal nem lehet mit kezdeni, viszont a 60%-nál van tartalék. Egyre nagyobb azok tábora, akik nem bizonytalanok, hanem egyáltalán nem válaszolnak, és egyre többen vannak, akik így vagy úgy, de kormányváltást akarnak. Akár pozitív megeleptés is lehet, szerinte túlmérik a Fideszt.

Gulyás aztán kiosztott mindenkit: nagyon szimpatikus párt az LMP, de nem tudott középpárttá nőni, a Jobbik mögött sem látható az a méretű támogatottság, ami alátámaszthatná azt az optimista leképzelést, hogy váltópárt legyenek, a Momentumot 5% alá mérik, de még ha be is jutnak, mit tudnak csinálni? Majd ezt bemutatandó, megkérdezte Hadházyt és Staudtot, hány törvényjavaslatuk jutott túl a bizottsági munkán, és jutott el a parlamenti szavazásig:

Hadházy: Talán egy.

Staudt: Egy, vagy kettő.

Gulyás: Négy év alatt.

Gulyás szerint gyakorlatilag végetért a parlamentáris egyezkedés korszaka, pedig nem igaz, hogy a szavazók nem akarnak a választási összefogással foglalkozni, vagy annak technikai kérdéseivel, mert szerinte igazából az érdekli őket: "hogy szavazzak, ha kormányváltást akarok, hogy szavazzak, ha azt akarom, az én pártom bent legyen a parlamentben, illetve miért menjek el, ha ezt nem látom magam előtt".

Az est végén több felszólaló is volt. Most azon túl, hogy volt, aki szerint több résztvevőnek is börtönben kellene már ülnie, amiért asszisztálnak Orbán rendszeréhez, volt, aki a Momentumon kérte számon, hogy miért nem fog össze más pártokkal, és micsoda hülyeség az, hogy ügyek mentén együttműködés, hiszen milyen nagyobb ügy lehet a választásnál (kormányváltásnál).

Staudt szintén kérdésre elmondta, hogy az egyéni körzeteket kell megnyerni, a vidék Magyarországán csak a Jobbik jelöltje áll szemben valójában a Fidesz jelöltjével szemben, nem matekozni akarnak, hanem legyőzni a Fideszt. A kérdésre, hogy nem kellene-e kipróbálni együttműködni más pártokkal, milyen jót tenne a demokráciának, Staudt azt mondta: ő azt látja, hogy ez nem működik igazából senkinek, az embereknek pedig elegük van a helyezkedésből, alkudozásból. A kérdésre, hogy mi lesz, ha nyernek, marad-e ugyanez a rendszer, Staudt azt mondta: bárki nyer, meg kell változtatni a rendszert, a demokráciát szinte kiiktatta a Fidesz.

Hadházy pedig szintén a kérdésekre először elmondta, hogy pártelnökként épp a választási rendszer átalakítását kezdeményezte, de csalódott, mert túl sokat nem tett hozzá senki. Majd hozzátette, hogy tisztességtelen választás lesz a 2018-as a kormánypropaganda túlterjeszkedése miatt, de legalább azt meg kell oldani, hogy minden szavazókörben legyen ellenzéki felügyelő.

Borítókép: Index / Huszti István