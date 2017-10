Hogy ezt hogy érti a BVOP, azt nem tudom

Kitiltották-e a Helsinki Bizottságot, illetve a Börtönrádiót a magyar börtönökből? Miután hétvégén egymás után érkezett két hír erről az érintettek, mármint a civilek közlése alapján, a BVOP (Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága) a Magyar Időkkel üzente meg, hogy ilyesmiről szó sincs, sőt, pár civil szervezettel az együttműködés megújításán dolgoznak.

Felhívtuk az érintetteket, illetve levelet küldtünk a BVOP-nek, hogy megkérdezzük, mi a helyzet pontosan.

A Helsinki Bizottság részéről Víg Dávid szakértő azt mondta, egyrészt

szomorú, hogy mindketten a Magyar Időkből vagyunk kénytelenek dolgozni

ahelyett, hogy a BVOP tájékoztatá a nyilvánosságot. Másrészt pedig nekik a BVOP-vel úgynevezett szisztematikus monitoring programról volt megállapodásuk. Ezt mondták most fel egyoldalúan. "Kérdőívekkel, személyes interjúkkal, meghatározott módszertannal kutatjuk a börtönöket, beszélünk munkatársakkal, fogvatartottakkal, és nem egyedi ügyeket vizsgálunk, hanem a rendszer működését", magyarázta. A látogatások végén egyeztetneka parancsnokkal, aztán jelentést készítenek, amire a BV is észrevételeket tehet, majd az így kialakuló írást közzéteszik.

Ez a program tehát mostantól nincs. Arra a Magyar Idők-közlésre, miszerint a Helsinki a jövőben is elláthatja a fogvatartottak jogi képviseletét, egyedi ügyeikben is eljárhatnak, illetve levelet is írhatnak a rabok a Helsinkinek. Víg annyit mondott:

Ezt örömmel halljuk.

A Börtönrádiót illetően a Magyar Idők azt írta, hogy nem igaz, hogy elhallgatott volna, hiszen Vácott például még szól. Erre az alapító Adj Hangot Egyesület munkatársa, Hajdú Judit pszichológus azt mondta, ők mindhárom intézményből (Győr, Vác, Gyorskocsi utca) megkapták az együttműködést felmondó levelet, és nem is dolgoznak már. "Hogy hogy értik azt, hogy Vácott még szól a rádió, azt nem tudom, és eddig nem is kaptunk hivatalos tájékoztatást a hogyan továbbról", mondta. Elképzelhetőnek tartja, hogy a régi adásokat sugározzák újra. Az adáskészítéshez használt eszközök az egyesület tulajdonában vannak, az archívum közös tulajdon, az adások pendrive-ját csak be kell dugni a rendszerbe, úgyhogy

nélkülünk is le tudják játszani

- fogalmazott. Hozzátette, remélik, hogy folytathatják majd a munkát. A BVOP-nak hétfő délelőtt elküldtük a kérdéseinket, egyelőre nem érkezett semmi visszajelzés.

A Rács FM börtönrádió reggeli műsorának szerkesztője felvételt készít a Váci Fegyház és Börtönben 2014. december 4-én.