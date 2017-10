Megverték az Index újságíróját a Király utcai KFC-ben

Vasárnap este a budapesti Király utcában található KFC gyorsétterem biztonsági őre megverte Szabó Zoltánt, az Index újságíróját, tartalomfejlesztési vezetőjét.

Munkatársunk a Facebook-oldalán posztolt bejegyzése szerint kiállta a sort az étteremben, amikor az eladó közölte vele, hogy csak elvitelre kérhet ételt. Ekkor visszakérdezett, hogy ezt miért nem lehetett volna valahol jelezni, mert akkor nem várta volna ki a sort, mire az alkalmazott arra kérte, álljon ki a sorból. Zoli kérte a vendégkönyvet, mire az eladó közölte, hogy az nincs. Ezután kérte, hogy ha nincs vendégkönyv, hívják az üzletvezetőt. Munkatársunk így írta le az ezt követő eseményeket:

„Az üzletvezető sietve érkezett, kezében egy A4-es, üres fénymásolópapír, hogy akkor ide írjam le, mi a bajom, és húzzak el. Én persze mondtam, hogy ennyire nem vagyok hülye, ezt a fecnit egyszerűen ki fogja dobni, a panaszkönyv lényege éppen az, hogy hivatalos dokumentum, kötelesek válaszolni, és talán valaki az egyik képzésen elmagyarázza majd az újonnan felvett munkatársaknak, hogy nem kell direkt seggfejnek lenniük a vendégekkel. »Kidobjam?« – szólt bele a beszélgetésbe a megtermett biztonsági őr, az üzletvezető meg gyorsan rövidre zárta a vitát a papírlappal és a panaszkönyvvel: »Dobd ki« .”

Ezután a biztonsági őr munkatársunkat kidobta, majd megverte.

„A biztonsági őr nem kért meg arra, hogy távozzak, sőt még csak fel sem szólított: egyszerűen megragadott és irtózatos erővel végigráncigált az éttermen, majd kidobott az ajtón. Amikor kissé döbbenten felnéztem, csak annyit tudtam kérdezni, hogy ugye nem fogsz még megütni is? Ekkor ütött meg először. Ököllel. Leesett a szemüvegem, és éreztem, hogy az orrom elönti a vér. És előbújik belőlem a kétségbeesetten dühös Kohlhaas Mihály, aki itt és most nem fog szépen hazamenni és nem elégszem meg annyival, hogy ír egy lehúzó értékelést erről a helyről a Foursquarre. Elővettem a telefonom és szóltam a biztonsági őrnek, hogy felveszek mindent és most bemegyek, beszélek az üzletvezetővel, mert nem hiszem, hogy ez a KFC-ben a rendszerszintű panaszkezelés. A videó szerint ezután már csak annyit ismételgettem, hogy ez most komoly? Beléptem az ajtón, majd felvettem videóra ahogy többször megüt, amíg a földre nem esek. Ezután hívtam a rendőrséget."

Zoli elmondása szerint a biztonsági őrt garázdaságért állították elő, őt sértettként hallgattak ki, miután a száját több öltéssel összevarrták.

Zoli – aki egy viszkikóstolásról tartott épp hazafelé – a posztban leírta: az orvosi látlelet szerint nem volt részeg, bár elismerte, hogy „nem köptem ki a viszkiket kóstoláskor”.

Ennek ellenére egyszer sem ütöttem vissza, és semmilyen, felületi sérülést sem okoztam a biztonsági őrnek, egyszerűen hagytam hogy hülyére pofozzon.

Megkerestük a KFC-t üzemeltető céget. Juhász Nándor, a cég marketingvezetője az Indexnek elmondta: azonnali, teljes körű belső vizsgálatot indítottak az ügyben, aminek része, hogy a sértettet, azaz a munkatársunkat is meghallgatják. Juhász aggasztónak nevezte a történteket.