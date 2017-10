A veronai buszbalesetben még az ülések száma sem volt rendben

A január 20-án éjjel, az olaszországi Verona közelében balesetet szenvedő buszon utazó diákok szülei a zoom.hu szerint a napokban kapták kézhez az olaszról lefordított - a magyar hatóságoknak egyébként már május végén átadott - baleseti jegyzőkönyvet, amely szerint

a Setra típusú buszt 2003-ban 53 üléssel helyezték forgalomba, és később – engedély nélkül – átalakítottak, így a járművön 58 személy is elfért.

A buszon a Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói és tanárai utaztak, az összesen 43 gyerekből, 11 felnőtt kísérőből és 2 sofőrből összesen 17-en vesztették életüket. A baleset jelenleg is folyó vizsgálata során több súlyos hibát is felfedeztek a hatóságok.

Februárban szivárgott ki, hogy a diákokat szállító buszban illegálisan beszerelt üzemanyagtartály volt, ezt viszont Czakó Tibor, a buszos cég ügyvezetője akkor cáfolta – viszont a baleseti jegyzőkönyv szerint a buszon három üzemanyagtartály volt:

köztük a busz közepére egy 370 literes engedély nélkül beépített póttartály,

Álló állapotban a sofőrök egy átfejtő készülékkel az üzemanyagot hátulról az első tankba tudták fecskendezni, így a jobb első tartály mindig tele volt.

Márciusban kiderült, hogy azt a férfit, aki január 20-án a buszt vezette, korábban alvászavarokkal kezelték, 2016 januárjától márciusig fel is függesztették és a buszokról is levették, hogy kivizsgálják, mi okozza alvásproblémáit. De mivel szakorvosi és üzemorvosi papírt is bemutatott arról, hogy gyógyult, 2016 áprilisától rehabilitálták. Pedig a férfi gyógykezelésére előírt készülék és a szedett gyógyszerek miatt elvileg nem vezethetett volna.

A Nemzeti Nyomozó Iroda halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást, amit legutóbb november 21-ig hosszabbított meg. Az áldozatok szülei azonban sérelmezték, hogy semmilyen érdemleges információt nem kaptak a balesetről - saját hozzátartozóikról sem -, és a baleset után a Nemzeti Közlekedési Hatóság sem lépett semmit.

A kormány egy hónappal a 17 halálos áldozattal járó veronai buszbaleset után viszont egy online konzultációt indított, ezt követően Palkovics László, oktatásért felelős államtitkár október 4-én be is jelentette, hogy 2018-tól több ponton szigorodnak az iskolai buszos kirándulásokra vonatkozó szabályok.