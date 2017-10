15 és 16 éves lánynak fizetett a szexért a zalai férfi

Lakásotthonban élő fiatalkorú lányoknak szexuális együttlétekért fizetett, illetve pornográf felvételeket is készített egy zalai férfi, aki ellen Keszthelyen emeltek vádat.

Az MTI úgy tudja, a férfi februárban egy közösségi oldalon ismerkedett meg a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ egyik vidéki lakásotthonában élő lánnyal, akitől fotózás ígéretével kért találkozót. A férfi egy délután kocsival elment a lakhelyéről engedély nélkül távozó lányért, akivel az autóban abban egyezett meg, hogy fotózás helyett 10 ezer forintot fizet neki szexuális szolgáltatásért.

A lány - aki már az első alkalommal elmondta, hogy még csak 15 éves - áprilisban ismét találkozott a férfival, akinek az autójában 10 ezer forintért újból szexuális aktusra került sor. A lány bemutatta a férfinak a 16 éves lakótársát is azzal, hogy pénzért ő is hajlandó szexuális kapcsolatot létesíteni, s másnap ez 10 ezer forintért meg is történt.

Májusban a férfi újból felkereste a 15 éves lányt, a férfi az autójában ezúttal pornográf videofelvételt és képeket is készített. A nyomozók a férfi számítógépén, egy szintén lakásotthonban élő, ugyancsak 15 éves lányról készült hasonló fotókkal együtt találták meg a képeket és a videót.

A Keszthelyi Járási Ügyészség gyermekprostitúció kihasználása és gyermekpornográfia miatt emelt vádat a férfi ellen.