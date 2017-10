CEU: Fölöslegesen kaptunk egy év haladékot

A Közép-európai Egyetem (CEU) kijelenti, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy megfeleljen a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény lex CEU néven is ismert módosításának, és bemutatja azokat a dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy az egyetem teljes mértékben megfelel a származási országban folytatott oktatási tevékenység feltételének - ezt írja keddi közleményében a CEU. Az egyetem a közleményhez csatolta a New York állambeli Bard College-dzsal kötött együttműködési megállapodást is. Az egyetem szerint innentől a CEU teljes mértékben megfelel a magyar hatóságok és New York állam közötti megállapodásban meghatározott követelményeknek. Éppen ezért

a CEU felszólítja a magyar kormányt, hogy írja alá a megállapodást, és küldje tovább a Parlamentnek jóváhagyásra.

"A megfelelési határidő meghosszabbítása, amelyet ma az Országgyűlés elfogadott, a Egyetemet és a magyar tudományos közösséget feleslegesen teszi ki még egy év jogbizonytalanságnak" - írja a CEU

A Bard College és a CEU még szeptember 8-án írta alá a megállapodást, amelynek értelmében többek között a CEU tantárgyakat kínál majd a Bard amerikai kampuszán globalizáció és nemzetközi kapcsolatok témában, a CEU doktoranduszai és mesterszakos hallgatói pedig kutathatnak és tanulhatnak majd a Bard közgazdasági és művészettörténeti tanszékein.

Az egyetem közleménye szerint a egyetértési megállapodás aláírása óta a CEU saját létesítményekkel rendelkezik a Bard kampuszán, a CEU és a Bard College közös programját pedig, amelyben a két intézmény oktatói tanítanak, New York Állam Oktatási Minisztériuma regisztrálta is.

A két intézmény kuratóriuma által is elfogadott megállapodást New York állam kormányzójának jogtanácsosa hivatalosan is eljuttatta a magyar hatóságoknak. A megállapodás érvényességét New York állam legmagasabb szintű felsőoktatási szervének képviselője is megerősítette a magyar kormánynak küldött levelében, amelyet a CEU most szintén nyilvánosságra hozott.