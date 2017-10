Orbán és Fico tette le az új Duna-híd alapkövét

Az új komáromi Duna-híd legyen annak a jelképe, hogy mi megvédjük Európa külső határait és továbbra is nyitva tartjuk a belső határokat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd alapkőletételi ünnepségén Komáromban az MTI híradása szerint.

Orbán szerint a híd építése bizonyíték arra, hogy szlovákok és magyarok európai polgárként átjárható, bejárható Európában hisznek. Mint mondta, a visegrádi együttműködés erős alapokon nyugszik, mert olyan vezetők állnak a közép-európai országok élén, akik a saját hazájukon túl Közép-Európában is gondolkodnak - jelentette ki.

Nekünk meggyőződésünk, hogy aki Közép-Európában gondolkodik és cselekszik, az jót tesz mind a négy visegrádi országnak, és jót tesz egész Európának is.

- mondta a miniszterelnök, aki szerint az elmúlt időszakban Szlovákia és Magyarország megtalálta az együttműködés közös pilléreit a politikában és a gazdaságban.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a két ország közötti jó kapcsolatokat méltatva azt mondta, Orbán Viktor és ő is olyan politikus, aki, ha kezet ad valamire, az érvényes másnap is, ez pedig ritka Európában. Úgy vélte, korábban soha nem voltak olyan jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most, amiért leginkább Orbán Viktort illeti a köszönet.

A szlovák kormányfő szerint több kérdésben megingathatatlan a magyar és a szlovák kormány közös álláspontja. Arról beszélt, hogy a külső határok védelmének alapfontosságúnak kell lennie, ugyanakkor a belső határok nyitottságával kapcsolatban tett ígéreteket nem szabad megszegni. A közös Európáról pedig közösen kell döntéseket hozni, úgy, hogy közben tiszteletben kell tartani az egyes tagállamok különlegességeit.

Fico reményét fejezte ki, hogy a Komáromot a felvidéki Révkomárommal összekötő új Duna híd, amelyet most a magyarok és a szlovákok közösen felépítenek, legalább annyi ideig szolgál majd, mint az, amelynek a feladatait átveszi.

A híd megépülése után közvetlen teherforgalmi kapcsolat alakul ki Magyarország és Szlovákia között. A híd teljes hossza 600 méter lesz, melyen 2x1 sávos főút vezet át. A híd uniós, szlovák és magyar forrás felhasználásával valósul meg.

Az új Duna-hidat a H-M Dunahíd Konzorcium építheti meg, amely a Hídépítő Zrt.-ből és a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mészáros és Mészáros Kft.-ből áll. A kivitelezés nettó összege 91,2 millió euró, vagyis nagyjából 28,6 milliárd forint, a híd pedig várhatóan 2019 őszére készül majd el.