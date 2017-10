Szintet lépett a baloldali marakodás: Gréczy bepereli az MSZP-t

Ha valaki azt hitte, hogy csupán Botka László az akadálya annak, hogy az MSZP és a DK könnyes szemmel egymás karjába omoljon, alaposan melléfogott. A legfrissebb baloldali történés rávilágít arra, hogy az MSZP-s és DK-s politikusok között elég mélyen szunnyad az ellenszenv, amely olykor felszínre tör, és akkor akár a bíróságig is eljuthat.

Történt, hogy az MSZP szekszárdi szervezete olyat sugallt, ami alaposan kiakasztotta a DK-s belső közvéleményt. A szervezet hivatalos Facebook-oldala teret adott annak a pletykának, hogy Gréczy Zsolt DK-szóvivő múlt pénteken fideszesekkel tárgyalt Szekszárdon.

Első ránézésre semmi gyalázatos nem lenne abban, hogy egy ellenzéki politikus kormánypárti politikusokkal beszélget, de a baloldali, Orbán-ellenes szalonokban elég rossz néven veszik az ilyesmit. Így aztán Gréczy Zsolt lépett, és a közleménye szerint most

bepereli az MSZP szekszárdi szervezetét.

„Az MSZP szekszárdi szervezetének hivatalos Facebook-oldala azt a hazugságot írta és terjesztette rólam, hogy 2017. október 13-án, pénteken 14 órakor a szekszárdi Heinmann Pincészetben tárgyaltam Horváth Kálmán és Horváth István fideszes politikusokkal" – írta Gréczy, aki közli, hogy van alibije az időpontra, ráadásul nem is ismeri ezeket a fideszeseket:

Ezúton közlöm, hogy a nevezett időpontban, sőt egész nap Budapesten tartózkodtam, erre tucatnyi tanúm van.

Illetve:

Soha életemben nem jártam a fent nevezett pincészetben, a nevezett fideszes politikusokkal soha nem találkoztam, még a nevüket sem hallottam soha.

Eközben az MSZP és a DK vezetői zárt ajtók mögött tárgyalnak a koordinált indulásról, ebbe az Együtt–PM-et is szeretnék bevonni, a 106 egyéni körzetben meg akarnak állapodni. Kíváncsian várjuk, Szekszárdon végül ki indul az MSZP és a DK koordinációjában, az MSZP-sek pedig majd milyen lelkesedéssel támogatják Gréczy Zsolt egyéni kampányát.

A szekszárdi elnök egy szemtanúra hivatkozik

Kurtyán Ferenc, az MSZP szekszárdi elnöke azt mondta az Indexnek, hogy azért tették ki a találkozóról szóló hírt az oldalukra, mert egy szemtanújuk is van, hogy Gréczy a fideszesekkel tárgyalt:

Ha nem Gréczy, akkor vélhetően a reinkarnációja vagy hasonmása szállt ki a kocsiból múlt pénteken Szekszárdon

– mondta Kurtyán, aki egy szavahihető szemtanúra hivatkozik, aki fel is írta a kocsik rendszámát. A szekszárdi elnök azt mondta: áll a per elébe, és ha Gréczy pereskedni akar, perelje be őt is.

(Borítókép: Máthé Zoltán / MTI)