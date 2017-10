8 évet kapott az általános iskolás tanítványával szexuális kapcsolatot létesítő zenetanár

8 évre ítélte a Gödöllői Járásbíróság a 47 éves Sz. R. általános iskolai történelemtanárt, mert szexuális kapcsolatot alakított ki egy tanítványával, és még a törvénytelen kapcsolatról még pornográf képeket is készített. Az ügyészség szexuális visszaéléssel és más bűncselekményekkel vádolta.

A Zoom.hu szerint Isaszegen történt az eset, a férfi különóraként gitároktatást is vállalt, majd a vádirat szerint a férfi 2016 decemberében kezdte a törvénytelen kapcsolatát az akkor 13 éves lánnyal. Bár a lány beleegyezett, de ebben a korban ez a jog szerint nem számít. A lap szerint 2017 elején a tanár videóra is vette az "együttléteket", de olyan is előfordult, hogy a lánytól kért – és kapott – pornográf fotókat, melyeket a telefonján tárolt.

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt kért, a vádlott és védője pedig enyhítésért fellebbeztek.