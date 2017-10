Titokban készül valami nagy dobásra Zánkán Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc cége, a Búzakalász 66 Felcsút Kft. nemrég vett olyan borászatokat, amelyeknek Zánkán is van telephelyük, de úgy tűnik, máris valami nagy dobásra készül, ráadásul titokban. A zánkai önkormányzat honlapján a szeptember 20-i ülés ismertetőjénél az áll, hogy pár napirendi pont után áttértek zárt ülésre, és úgy tárgyalták meg a maradék ügyeket.

Az egyik ilyen ügy a Búzakalász 66 és a település között kötendő településrendezési szerződés-tervezet megvitatása volt.

Ilyen szerződést általában akkor kötnek, ha egy telek tulajdonosa valami nagy fejlesztésre készül, és emiatt átvállal bizonyos kötelezettségeket, vagy azok finanszírozását a falutól. Ilyen lehet például magának a településfejlesztési koncepciónak az elkészítése, a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések megvalósítása, írja az építésijog.hu.

Megpróbáltunk érdeklődni hivatalosan a zánkai jegyzőnél, aki elhárította a megkeresést arra hivatkozva, hogy zárt ülés volt.

Fotó: Canter Borház / Facebook

A településen ugyanakkor azt beszélik, hogy már az előző tulajdonos, Demján Sándor is borhotelt akart nyitni, de az végül nem valósult meg. Most Mészáros Lőrinc is erre készül, állítják, és remélik, hogy a gazdasághoz vezető, rossz állapotban lévő utat (is) felújítja majd Mészárosék cége. Akikkel beszéltünk, azok azt mondták, hogy az általános hangulat egyébként nem Mészáros- illetve beruházásellenes, abban bíznak, hogy az új borhotel jót tesz majd Zánkának.

Kerestük a Búzakalász 66-ot is kérdéseinkkel. Amint válasz érkezik, közölni fogjuk.