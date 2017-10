HVG: Látogatóközpontot húznának fel a Vajdahunyad vára mellé

A HVG csütörtöki száma azt írja, hogy a Vajdahunyad várának egy részét elfoglaló Mezőgazdasági Minisztérium egy látogatóközpontot akarna építtetni a Vajdahunyad vára és a jégpálya közé. Azt írják, több tucat fát kéne kivágni hozzá, és persze megváltozna a "város egyik meghatározó műemlékének közvetlen környezete".

A lap szerint múzeumot fenntartó Földművelésügyi Minisztérium nem cáfolta az értesülést, és azt közölte, minden kérdésre egy megvalósíthatósági tanulmány ad majd választ. A Városliget Zrt.-nél nem tudnak a tervről, ami arra utal, hogy a múzeum saját akciójáról lehet szó.

A lap megjegyzi, hogy a múzeum román stílusú szárnyát már most is szinte kizárólag rendezvényekre, esküvőkre használják, és azért kellhet majd egy új bejárat rá, hogy a fizetős rendezvények közönsége akár a múzeum nyitvatartási ideje alatt is szabadon mozoghasson az épületben.