Ilyen egy Soros-fórum sorosozás nélkül

Fideszes lakossági fórumokhoz képest már-már All Star Gálát tartottak csütörtök este Budapest egyik elitiskolájában, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. A fő fellépő Pintér Sándor belügyminiszter volt, akit Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter konferált fel.

Meglepő, de ennek ellenére jó pár üres szék maradt a nézőtéren. Talán nem volt elég jó reklámja az eseménynek, ugyanis pár napja ugyanebben a témában (ami természetesen "Soros György veszélyes terve") akkora telt ház volt Gulyás Gergely fórumán, hogy az épületbe is alig lehetett beférni, legalább másfélszer ennyien voltak, mint most.

Az esemény egyetlen, de igazi érdekessége, hogy

Pintér Sándor egyszer sem ejtette ki Soros György nevét, és azt sem mondta, hogy Soros-terv.

Persze, ettől még a belügyminiszter beszéde alatt folyamatosan ott virított mögötte a kivetítőn, hogy el kell utasítani "Soros György veszélyes tervét", csak hát közben Pintér egyszer sem említette, hogy ez a terv egyáltalán létezik-e. Ami azért is különös, mert Orbán Viktor az állami rádióban arról beszélt, hogy ő használja a "Soros-terv" kifejezést.

Lassan úgy tűnik, hogy a kormány tagjai egyedül hagyják Orbánt a sorosozásban, ugyanis miniszteri meghallgatásán Lázár János két órán keresztül úgy elemezte a kormány és az Európai Unió kapcsolatát, hogy egyszer sem ejtette ki Soros György nevét.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy Navracsics Tibor uniós biztos szerint nincs is szó Soros-tervről Brüsszelben, akkor az a zavarba ejtő gondolat kezd kirajzolódni, hogy a Fidesz vezetésében lassan már csak Orbán sorosozik, ő viszont nagyon. Bónusz: még a kormánypárti Demokrata magazinban is azt mondják, hogy a migrációs téma egyre kevésbé érdekli az embereket.

Menekültekről beszélt, nem migránsokról

Visszatérve Pintér Sándor fórumára, a belügyminisztertől egy viszonylag korrektnek tűnő beszámolót hallhattunk migráció témakörben. A fő gondolatmenet a következő volt.

A demokráciaexport miatt 2010-11-ben lezajlott arab tavasz felforgatta a térséget. Mindenki azt gondolta, hogy az elnyomó rendszerek helyett demokráciák fognak kivirágozni, Pintér szerint meg is indult a demokratikus fejlődés, azonban az érintett országokban olyan vezetők kerültek hatalomra, akiknek más elképzeléseik voltak.

Az érintett területek több országban polgárháború állapotok alakultak ki, amely nyomán a "békés lakók" elhagyták otthonaikat, és először még a környék békésebb országaiba menekültek. Aztán tovább mentek az EU felé, mert a médiából tudták, hogy ott béke van, biztonság és jó szociális ellátás. Európának tehát vonzó hatása volt, míg a hazájuknak az ottani állapotok miatt taszító - vonta le a következtetést a belügyminiszter.

A probléma ott kezdődik, hogy nemcsak olyanok jöttek Európa felé, akik háború elől menekülnek, hanem Pintér szerint 2015-ben 104 országból érkezett embereket regisztráltak Magyarországon, ennyi helyen pedig nincs szerinte fegyveres konfliktus.

Inkább nem állt bele, mint igen

Hogy ne csatlakozzon le teljesen Pintér a kormánypropagandáról, elejtett azért egy elég kemény csúsztatást is. Azt mondta, hogy a demokráciaexporton kívül az NGO-k is segítik a migrációt. Ugyan azt nem mondta, hogy ki állhat e szervezetek mögött, de Pintér szerint "az a céljuk, hogy a világ homogén legyen, ne legyenek határok".

Benne is van a nevükben: Orvosok Határok Nélkül, Civilek Határok Nélkül

- mondta a belügyminiszter, aki szerint ezek a szervezetek folyamatosan szállították a menekülteket Európa határaira.

Pintér szerint nehéz megmondani, hogy ezt humánus cselekedetből tették vagy valami más motivációjuk lehetett, de felidézte, hogy egy olasz titkosszolgálati vezető szerint anyagi előnyben részesültek érte. Ezt nem mi találtuk ki, nem mi mondtuk - magyarázkodott a miniszter, amivel minél inkább igyekezett eltolni magától a migráció azon, véleményes, nem bizonyított aspektusát, ami egyébként a kormányzati kommunikáció magját is jelenti.

A belügyminiszter is feltett azért olyan, a bevándorlás témában nem ismeretlen fideszes lemezt, hogy Magyarországra nem lehet azt mondani, hogy nem befogadó ország, hogy több száz éve élnek itt jászok meg kunok. Vagy: a külünböző kultúrájú emberek együttéléséből konfliktusok származnak, de persze nem mondjuk, hogy egyik kultúra jobb, egyszerűen csak más.

Fotó: Bődey János

Összességében viszont Pintér Sándor olyan távol tartotta magától a kormánypropagandát, amilyen messze csak lehet. A Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció 7 pontjából lényegében egyről sem beszélt, de távolról sem! Pintér a fórum után egy újságírói kérdésre (amely azt firtatta, miért nem mondta ki egyszer sem Soros György nevét) azt mondta, hogy ő tényekről beszélt. Ezt könnyen lehet úgy is értelmezni, hogy a konzultációs kérdőívben Pintér szerint sem tények, hanem durva csúsztatások, vagy magyarul mondva hazug állítások szerepelnek.

Magyarország = Jézus

Zárásképp Varga Mihály is szólt pár szót. Ő, bár nemzetgazdasági miniszter, az érzelmek húrjait pendítette meg. Arról beszélt, hogy nem kell megijednie attól, hogy a migrációval kapcsolatos magyar álláspontot ma még kevesen képviselik Európában. Hiszen eleinte Jézus is egyedül volt, aztán mára hány követője van a világban - vont meredek párhuzamot. Másik példa erre szerinte a 12 dühös ember című film, amelyből kiderül, hogy egy ember is képes megváltoztatni a többiek véleményét.

"Nem kell megijednünk attól, hogy ma az Európai Unió vezetői, Európai Parlamenti képviselők - akik közül mint tudjuk több mint kétszáz az Open Society Foundation alapján Soros György szellemiségét képviseli" az EP-ben a 750-ből, mert Európa egyre több országában van meg az a felismerés, hogy a dolgok így nem mehetnek tovább - jelentette ki Varga.