Elítélhetik, mert a házából ki akarta költöztetni a szívességből ott lakókat

A Pásztói Járási Ügyészség önbíráskodás bűntette miatt vádat emelt egy 64 éves gödi nővel szemben, aki gázsprayvel fújta le egy ismerősét, mert az nem akarta elhagyni az általa használt ingatlant, írja az ügyészségi honlap.

A közlemény szerint a nő tavaly nyáron a rokonaival megjelent a lánya Vanyarcon lévő ingatlanáná azért, hogy az abban szívességi lakáshasználóként lakó családot kiköltöztesse. A házban a szülők nem, csak két nagykorú és négy kiskorú gyermek volt éppen. A nő felszólította őket, hogy azonnal hagyják el az épületet. Mindeközben a nő lánya elkezdte zsákokba pakolni az ott lakók ruháit, használati tárgyait.

Az egyik fiú látva azt, hogy a házban tartózkodó kiskorú testvérei nagyon megijedtek, indulatosan a lakás elhagyására szólította fel a vádlottat és társait. A nő ennek nem tett eleget, sőt egy gázsprayvel arcon fújta a sértettet, hogy az ne tanúsítson ellenállást, és a házat minél előbb elhagyja.

Eközben hazaértek a szülők is, és szóváltásba keveredtek a vádlottal, aki többször is feléjük fújt a gázsprayvel azért, hogy ne tudjanak bemenni a házba. A lakásba csak akkor jutottak be, amikor a rendőrök a helyszínre érkeztek. A gázsprayvel lefújt fiatal férfi mindkét szemén felületes maródásos sérüléseket szenvedett.

A Pásztói Járási Ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta vádiratában