A Fidesz nem támogatja az ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba

A Fidesz mindaddig nem támogatja az ukrán kormánypárt felvételét az Európai Néppártba, amíg az ukrán oktatási törvény módosításával nem válik lehetővé a kisebbségi nyelvű oktatás lehetősége az óvodától az egyetemig, mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke szombaton, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján, írja az MTI.

Németh kijelentette, hogy Magyarország továbbra is úgy gondolja, hogy módosítani kell az ukrán oktatási törvényt, mivel alacsonyabb szintű jogszabályokkal nem orvosolhatók annak hiányosságai. Németh Zsolt ezzel az ukrán sajtó azon interpretációját cáfolta, amely elmondása alapján úgy értékelte a két ország miniszterei közti találkozókat, hogy Magyarország tudomásul vette az új oktatási törvényt és a végrehajtási rendeletekről kezdődtek meg az egyeztetések.

Hogy ki, hogyan interpretálta a tárgyalások eredményét, illetve, hogy milyen lehetőségek vannak, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Németh szerint az ukrán oktatási törvény ide vonatkozó, hetedik cikke továbbra is az emberi és kisebbségi jogok súlyos korlátozásának minősül. Példaként említette, hogy a jogszabály ellentétben áll az Európa Tanács kisebbségi keretegyezményével, az Európai Unióval kötött ukrán társulási megállapodással és a kétoldalú magyar-ukrán alapszerződéssel.

"Ukrajnát addig kell megállítani, amíg nem késő" - fogalmazott, aláhúzva: Ukrajna önveszélyes politikát folytat, az oktatási törvény mellett ugyanis a nyelv-, az állampolgársági- és az egyházügyi törvények is "be vannak tárazva", amelyek tovább súlyosbíthatják a "már most eléggé nyugtalanító helyzetet". A Fidesz képviselője reményét fejezte ki, hogy Ukrajnát sikerül azon az úton megállítani, amely saját nyugati országrészének destabilizálása mellett Közép-Európa jövőjét is veszélyezteti.

Németh Zsolt örvendetesnek nevezte ugyanakkor, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése egy hete határozatban kimondta, hogy az ukrán oktatási törvény súlyosan korlátozza a kisebbségi jogokat. A kormány emellett abban is bízik, hogy az Európa Tanács szakértő szerve, a Velencei Bizottság is megerősíti ezt az álláspontot - tette hozzá.