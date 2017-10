Hazamehet a pitbull, ami széttépett egy tacskót

Megrázó történetről számolt be a 444.hu. A portál szerint véres kutyahorror zajlott le a Déli pályaudvarhoz közeli Greguss utcában. Egy megvadult staffordshire-bullterrrier keverék darabokra tépett egy szálkásszőrű tacskót (akinek a teteméből evett is), egy másikat pedig a nyakánál 10-12 alkalommal megharapott.

Fotó: Állatmentő Liga

A pitbull egy üzlethelyiségből kialakított lakásból jött elő, a gazdája nem volt otthon, álltották szemtanúk a portálnak, és a rendőrségi jegyzőkönyben is ez került be. Az eset után a pitbullt az Illatos úti ebrendészeti telepre szállították, ahonnan a gazdája hamarosan haza is viheti.

A hatályos törvények szerint a támadás miatt a pitbull gazdája legfeljebb pénzbüntetést kaphat, mivel a Btk. az állatokat tulajdontárgyként ismeri el. Az ilyen esetekben pedig maximum rongálás merülhet fel - írta a 444.