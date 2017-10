Tróger imperialista vagy egy hatalmas rizsfelfújt?

Az idősekre és az alacsonyabb iskolai végzettségűekre hatott főleg a Soros elleni kormánypropaganda. Valamint a fideszesekre: közöttük Soros György most népszerűtlenebb, mint valaha. Az ellenzéki szavazóknál ellenben helyenként még jót is tett Soros megítélésének az ellenkampány. A Soros-őrület a jelek szerint a fideszes tábort egyben tartja, új szavazókat azonban nem lehet megszólítani vele. Ki az a Soros, mi az a Soros-terv? Ezt firtatta a Závecz Research és az Index legújabb közvélemény-kutatása.

A propaganda, ha fullba tolják, és nálunk aztán fullba tolják, agyzsibbasztóan univerzális választ kínál a létező világok minden gondjára és bajára. Migránsok? Soros. Választási kampány? Soros. Brüsszel? Soros. A fiatalok jövője? Soros. Rágalmak, felforgató elemek, fizetett ügynökök, Macedónia, a nemzetállamok jövője? Feltehetően Soros.

A szociálpszichológia bevezető tankönyvei szerint az elárasztásos technika, amikor nem tudom úgy kinyitni a rádiót vagy lemenni az utcára, hogy ne jöjjön szembe 23 kajánul vigyorgó Soros, akkor is működhet, ha amúgy nem igazán érdekel az egész, és úgy érzem, megfulladok a propagandától: amit sokan és sokszor mondanak, elfogadottá, természetessé, evidenssé válik akkor is, ha úgy nagyon nem mélyedek el a témában. A mi közös tudásunk, ami összetartja a magyar nemzetet: Soros.

De mennyire lehet ezzel új híveket szerezni, az eredményeket szavazatokra váltani, hatékonyan mozgósítani? És ha úgyis mindenre ugyanaz a válasz, tudok-e még figyelni a szavak értelmére, vagy úgy járunk a sorosozással is, mint Nagy Árpival? Többek között ezekre a kérdésekre voltunk kíváncsiak, amikor a Závecz Researchcsel közös közvélemény-kutatásunkban (telefonos, ezerfős mintán, további paraméterek itt jobbra a keretesben) ezúttal arról faggattuk a válaszolókat, szerintük mégis kiféle-miféle ez a Soros, miben áll az ő híres terve, mi ennek a magja, veleje, titkos esszenciája, és egyáltalán, mennyire szimpatizálnak az illetővel.

Csak a fideszesek utálták meg

Nos, Soros György népszerűségi indexe százfokú skálán jelenleg 30 pont. Ez hat ponttal alacsonyabb érték, mint a februári, fél évvel ezelőtt ugyanis szintén megmértük, Soros népszerűségi mutatója akkor még 36 pont volt. Hogy ezzel hogyan állna másokhoz képest, közvetlenül nem tudjuk megmondani, de a Jobbik-közeli Iránytű intézet augusztusban ugyancsak megmérte Soros György népszerűségét: náluk akkor 28 pont jött ki, ami a vizsgált közszereplők között (Gyurcsány mögött, Mészáros Lőrinc előtt) az utolsó előtti helyet jelentette.

Amióta tehát teljes sebességbe kapcsolták a Soros-ellenes propagandát, többen eszméltek rá, hogy ők tulajdonképpen gyűlölik Sorost: míg februárban az emberek bő negyede, most jó harmada adta a legrosszabb osztályzatot Sorosnak az ötfokú skálán. Kevesebben találják rokonszenvesnek is (négyest vagy ötöst most a válaszolók tíz százaléka adott, de érdekes, hogy közben azok is többen lettek, akiknek nincs véleményük róla (14 után most 19 százalék).

Érdemes kicsit közelebbről is megnézni, kiknél romlott legerősebben Soros megítélése az elmúlt fél évben. Elsőre nem túl meglepő, hogy ők a Fidesz-szavazók: a körükben Soros népszerűségi mutatója messze a legalacsonyabb, 13 pont. Ennél még a jobbikosoknak is jobb róla a véleménye (31 pont), a többi párt szavazóinak még kedvezőbb. Érdekesebb azonban, hogy azok körében, akik nem a Fideszt választják, február óta alig változott a megítélése: egyes szavazócsoportoknál enyhén még javult is, és még a pártnélkülieknél is gyakorlatilag változatlan maradt. Azzal tehát, hogy Soros lett a kormányzati kommunikációban a főellenség, az ellenzéki szavazókat a jelek szerint nem sikerült megszólítani. A saját tábor egyben tartásához azonban a stratégia simán működőképes lehet.

Éppen azokban a csoportokban csökkent főleg Soros népszerűségi mutatója, amelyek a menekültektől is nagyobb mértékben tartanak. Ők: a nők, az idősebbek és az alacsony iskolázottságúak – az ő körükben a legerősebbek a félelmek a menekültektől, és náluk a legnagyobb soros elutasítottsága is.

Összességében azonban úgy tűnik, hogy a Sorossal kapcsolatos kampány a társadalom bő felére nincs hatással annyira, hogy tartalmi elemekkel tudja alátámasztani a véleményét, vagy egyáltalán kialakuljon valamilyen álláspontja. Egy nyitott kérdést is feltettünk, hogy a válaszolók a saját szavaikkal is elmondhassák, mi a véleményük Soros György tevékenységéről. Februárban még csak az emberek 34 százaléka tudott vele kapcsolatban megfogalmazni véleményt, ez az arány azóta jelentősen emelkedett, 47 százalékra. A többiek azonban nem tudtak mit mondani.

Milyen Soros?

És akik tudnak mondani legalább néhány szót arról, hogy szerintük miféle ember a Soros?

Felfuvalkodott vénember, már nyugdíjba kellene mennie. Okos, rafkós. Nem igaz, amit mond, csak előadja magát, hogy okosnak tűnjön. Milliomosba ültetett Teréz anya. Csinálja a dolgokat, kalamajkázik a migránsokkal. Undorító, imperialista, tróger gazember, és a kerítéseket is le akarja bontani. Magyar nevét is elvenném. Amerikából ne dirigáljon idefele!

A negatív véleményeket kinyilvánítók aránya az elmúlt fél évben 15-ről 30 százalékra emelkedett. A visszatérő témák között a neki tulajdonított negatív személyiségjegyek mellett viszonylag gyakori téma, hogy „gazdag üzletember”, hogy „beleavatkozik a politikába, pedig nem kellene”, és hogy „menekülteket hoz be”. Ehhez képest kevesebben vannak, de így is érdekes, hogy közben azok is többen vannak, akiknek pozitív róla a véleménye, és akik szerint el van túlozva a személye elleni kampány.

Hatalmas rizsfelfújt, amit a kormány csinál. Sokkal többet tett az országért, mint Orbánék. Ok nélkül félnek tőle, politikába van némi beleszólása, de nem sok. Ha valakit a kormány támad, az valamit jól csinál. Tehát ha Soros Györgyöt támadják, valamit jól csinált.

A Soros kapcsán leggyakrabban említett kifejezések ezen a szófelhőn láthatók:

De mi az a Soros-terv, amiről annyit hallani?

A migrációs válság és Soros György személyének kommunikációs összekapcsolása a jelek szerint átment, az erre vonatkozó kérdésünkre adott válaszok között ugyanis egyértelműen dominál a migráció és a menekültügy. A válaszolók bő negyede ezt említette a Soros-terv kapcsán, igaz, a hangsúlyok eltérőek: 7 százalék szerint az a menekült/migrációs helyzetet akarná megoldani, miközben vannak, akik úgy tudják, hogy nem is Európába, hanem kifejezetten Magyarországra akarna betelepíteni tömegesen menekülteket. Ezenkívül még az egy markánsabb vélemény, mely szerint a Soros-terv nem is létezik, azt csak a kormány találta ki, egy lufi.

