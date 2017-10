Orbán a németeknek finomabban beszélt a migránsmentes övezetről

Nagy visszhangot keltett Németországban Orbán Viktor október 23-i budapesti beszéde, ahol a miniszterelnök azt mondta:

Oda jutottunk, hogy Közép-Európa maradt az utolsó migránsmentes övezet.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint a beszédben a magyar miniszterelnök tulajdonképpen arra szólította fel Csehországot, Lengyelországot és Szlovákiát, hogy álljanak ellen az Európai Unió menekültpolitikájának.

Orbán Viktor kedden Passauban vett részt az Emberek Európában című rendezvénysorozaton, ahol megismételte álláspontját:

Nem akarunk olyanokkal együtt élni, akik nem közülünk valók, más a származásuk és a kultúrájuk

- emelte ki a Passauer Neue Zeitung. Az MTI tudósítása szerint Orbán Viktor azt fejtette ki, hogy az EU-ban az új törésvonal a bevándorlóországok és a nem bevándorlóországok között húzódik. "Néhány ország úgy döntött, hogy vegyes lakosságot akar, más országok pedig úgy akarnak fennmaradni, ahogy most vannak. Számunkra ez belbiztonsági kérdés is, és senki sem kényszerítheti rá az akaratát a másikra. A nagy európai kérdés az, hogyan fogunk így a jövőben együtt élni". Orbán szerint ebben a kérdésben most még több az érzelem, mint a józanság, pedig "Európa jövője e kérdés megválaszolásától függ".

Az Európai Bíróság kvótaítéletéről azt mondta: az ítélet nem mond semmit arról, hogy az Európai Bizottságnak egyáltalán joga van-e a magyar kormány akarata ellenére valakit Magyarországra hozni, ugyanakkor a döntő kérdés éppen ez. "A mi véleményünk az, hogy egy ország területe és lakossága az adott ország alkotmányos identitásának része, és erre vonatkozóan egyetlen európai szerv sem állapíthat meg semmilyen kötelezettséget".

A miniszterelnök arra emlékeztetett, hogy a migránsok elosztásáról szóló uniós döntést - talán egy kivételtől eltekintve - senki sem hajtotta végre. Ennek fényében nem tisztességes éppen Magyarországot kritizálni. Ha egy döntést többségében nem hajtanak végre, akkor lehet, hogy a döntés volt rossz.

A csehországi választások eredményéről Orbán Viktor azt mondta: "Ismerem a választások ottani győztesét. Kiválóan lehet vele együttműködni. Nekünk, magyaroknak "fekszenek" az ilyen vezetők. Ő üzletember, világosan beszél, nem szereti az időt vesztegetni, és ha megállapodtunk vele, akkor ahhoz tartja magát. Örülünk tehát a győzelmének".

A magyar gazdasági sikerek titkát firtató kérdésre Orbán Viktor úgy válaszolt: munkaalapú társadalmat építettünk, 2010 után egy teljes foglalkoztatottságra irányuló rendszert hoztunk létre, és ez a cél már kézzelfogható közelségben van. A siker másik titka az, hogy "a saját lábunkon akarunk állni". A magyar gazdaságot nem német pénzből akarjuk rendbe hozni, és visszafizettük az összes adósságot mind az IMF-nek, mind az EU-nak, amit a válság kezelésére használtunk. Aki mások pénzéből él, az végső soron szolga. Ez nem illik a magyar jellemhez - szögezte le.

Orbán Viktort arról is kérdezték, érez-e német dominanciát a kétoldalú kapcsolatokban. "Németország nagyobb, gazdagabb és erősebb Magyarországnál. Ha kisebbek vagyunk is, Németországnak tisztelettel kell bánnia Magyarországgal." Szerinte a német-magyar viszony "különleges és misztikus" kapcsolat, egy "kicsit az ésszerűségen túl is, van egy lelki minősége".

A német belpolitikával és a legutóbbi választáson megerősödött, sokak által szélsőségesnek tartott Alternatíva Németországnak (AfD) nevű pártról Orbán Viktor azt mondta: a Fidesz a német Kereszténydemokrata Unióval (CDU) ápol testvérpárti viszonyt. "Mi természetünknél fogva hűségesek vagyunk, és azok is maradunk, nem keresünk új szövetségeseket".

Az interjú végén kérdezték passaui látogatásáról, melynek keretében a magyar kormányfő I. István király felesége, Boldog (Bajor) Gizella sírjánál is járt. Orbán erről azt mondta: egy bajor asszony nagy kísérettel átjött egy magyar férfihoz, és a felesége lett, ebből keletkezett Magyarországon a kereszténység. Most mindezt védjük - zárta a beszélgetést a kormányfő.