Soros behálózta Brüsszelt a Fidesz szerint

„Konkrét bizonyítékok állnak rendelkezésre arról, hogy Brüsszel a Soros-hálózat fogságába került” - mondta az MTI szerint Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön sajtótájékoztatón. Hidvéghi a DCLeaks hekkercsoport által kiszivárogtatott iratokra hivatkozva azt állította, hogy a Soros-hálózat a Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül jelentős befolyást gyakorol a brüsszeli döntéshozatalra.

Mi is ez a DCLeaks? Egy olyan oldal, amelyet tavaly tavasszal a gyanú szerint az amerikai elnökválasztási kampányba belefolyó és érzékeny illetve manipulatív adatokra vadászó orosz hekkerek hoztak létre. Az egész manipulációs stratégia mögött ráadásul az orosz titkosszolgálat és személyesen Vlagyimir Putyin állhat, akiknek a megbízásából republikánus, demokrata párti politikusok levelezését, személyes adatait hozták nyilvánosságra, továbbá magas rangú katonai vezetők levelezéséhez is hozzáfértek, illetve a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány szervereit is feltörték.

Erre hivatkozva mondta most Hidvéghi, hogy szerinte azt is el kívánják érni [nem tudjuk kik, mert az MTI nem írt alanyt] , hogy Magyarországon megbukjon a jelenlegi, a bevándorlást ellenző kormány, és egy új, bevándorláspárti kormány alakuljon. A Fidesz kommunikációs vezetője utalt a Washington Post múlt csütörtöki cikkére, amely azt írta, hogy „Soros egy filantróp szuperhatalmat épített ki”, amely szerinte behálózza a világot.

A Washington Post viszont arról írt, hogy Soros 18 milliárd dolláros támogatásával a Nyílt Társadalom Alapítványt az USA második legnagyobb filantróp magánalapítványává tette Bill Gates és felesége alapítványa mögött. Ezzel kapcsolatban a Washington Post fel is hívja a figyelmet arra, hogy ez rettegéssel tölti el az autokratákat, majd leszögezi: a diktátorok nem szeretik Sorost. Soros pénzügyi befektetése a liberális demokráciák érdekében akkor érkezik, amikor néhány országban nagy erők munkálkodnak a demokrácia és az emberi jogok visszafejtésén, majd a lap felsorol néhány országot és vezetőt a kínai elnöktől kezdve Putyinon és Erdoganon át, az azeri Alijevig illetve Orbán Viktorig.

Hidvéghi szerint az „olyan intézmények mint a Világbank, de különösen az Európai Unió és annak szervezetei is Soros hálójába kerültek.” A "Soros-hálózat" a menekültválságra lehetőségként tekint, hogy a saját ízlése szerint alakítsa Európát. Ennek érdekében pedig "polipszerűen hálózzák be" az EU döntéshozó fórumait, mondta Hidhvégi, aki azt állítja, hogy a 751 európai parlamenti képviselő közül 226 megbízható "Soros-szövetséges" és utóbbiak valamennyi pártfrakcióban jelen vannak.

A feljegyzések szerint a 2014-es európai parlamenti választások előtt Soros 6 millió dollárt adományozott 90 szervezetnek annak érdekében, hogy befolyásolják az európai döntéshozatalt - mondta Hidvéghi Balázs. A hálózat kifejezetten aktívan fellép Magyarország ellen, mondta, támogatja a Magyarországot elítélő jelentéseket, fellép a "Soros-egyetem" és a magyarországi "Soros-szervezetek" támogatása érdekében. Sőt magyar politikusok lejáratására és eltávolítására törekszik.

A hálózat tevékenysége közrejátszott abban is, hogy az Európai Parlament belügyi, állampolgári és igazságügyi szakbizottsága (LIBE) olyan határozatot hozott, amely szerint támogatni kell a felső korlát nélküli bevándorlást. Kérdésre válaszolva elmondta: annak nincs jele, hogy a Fideszbe is beférkőzött volna a "Soros-hálózat".

Arra az újságírói felvetésre, hogy Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa, aki korábban úgy nyilatkozott, nem tud a "Soros-tervről", szintén a "Soros-hálózat" tagja-e, Hidvéghi Balázs úgy válaszolt, hogy Navracsics Tibort nem sikerült behálóznia Sorosnak.