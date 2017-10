Esővel és erős széllel érkezik meg hozzánk a hidegfront, írja az Időkép.hu. A hétvégi csúcshőmérséklet 10-15 fok körüli lesz, a leghidegebb órákban 4 fok várható.

Péntek délután viharos északi, északnyugati széllel, esővel, záporokkal érkezik meg a hidegfront. Az ország északi felében mindössze 10-14, máshol a front előtt még 15-18 fokot mérhetünk.

Szombaton a reggel még naposabb lesz, utána viszont megnövekszik a felhőzet, a keleti és középső tájakon kisebb esők és záporok is előfordulhatnak. Felerősödik a szél, néhol viharos erejűvé és válhat, a hőmérséklet délután 10-15 fok körül alakulhat.

A vasárnapunk borús lesz, egy újabb, erősebb hidegfront hozhat csapadékot és viharos szelet, a magasabb hegycsúcsainkon pedig már hó és havas eső is előfordulhat. Napközben 9-18 fok várható, a front érkezése előtt délen lesz melegebb az idő.

Hétfőn többfelé várhatunk viharos erősségű szelet, felszakadozik a felhőzet, de kisebb csapadék még elszórtan előfordulhat. Napközben 7-12 fokra lehet számítani, kedd hajnalban pedig már több helyen fagyhat.

Nem fogják jól érezni magukat a hidegfrontra érzékenyebbek

A várható időjárás a hidegfrontra érzékenyeknek okozhat különösen sok kellemetlenséget: fejfájást, migrént, tartós álmosságérzést, az ízületi fájdalmak és a reumatikus panaszok fokozódását. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, valamint a felső légúti hurutos megbetegedések száma is megnőhet. A szeles idő ráadásul a frontokra nem érzékenyeknél is okozhat fejfájásos panaszokat.