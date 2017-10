Még mindig egy olyan fiút keresnek a tejesdobozon, aki igazából el sem tűnt

Idén nyáron derült ki, hogy több olyan gyereket is eltűntként keresnek a tejesdobozok hátulján, akik a valóságban el sem tűntek, de minimum már régóta megkerültek. Most a Magyar Narancs vette észre ismét, hogy az Alföldi Tej Kft. dobozain ismét azt a fiút keresik, aki már fél évvel ezelőtt is jelezte, hogy összesen 12 órára tűnt el annak idején, jól van, és legyenek már szívesen levenni a képét a dobozokról.

A volt TV2-s Kárász Róbert cége által szervezett kampányról kiderült már, hogy valószínűleg nem működnek együtt rendesen a hatóságokkal, hiszen ismét egy olyan fiatalember arcképe és neve került fel a tejesdobozokra, aki saját maga jelezte már a sajtón keresztül, hogy nincsen eltűnve. A Magyar Narancs kérdésére azt is elmondta, hogy most már perelni szeretne.

A hetilap megkereste Kárász Róbertet is, aki annyit reagált, hogy nem érti, miért kell kellemetlenkedni a kampánnyal kapcsolatban.