Balog Zoltán furcsa dolgokat mondott Farkas Flóriánról

Szombaton ünnepelte 27. születésnapját a Farkas Flórián vezette Lungo Drom, cigány érdekvédelmi szövetség. Balog és Farkas születésnapi tortát vágott együtt, illetve együttműködési megállapodást is aláírtak. Aztán jöttek a beszédek, és az MTI beszámolója szerint Balog Zoltán most is jól szerepelt.

A miniszter Farkas Flóriánról szólva a következőt mondta az MTI beszámolója szerint:

Farkas Flórián az első cigány vezető Magyarországon, akivel érdemben lehet és lehetett együttműködni. Az Országos Roma Önkormányzatnak az elmúlt huszonöt évből volt négy "botránymentes" éve, amikor Farkas Flórián volt az elnök

A miniszter szerint tehát az Orbán-kormány azzal a cigány vezetővel tud érdemben együttműködni, akinek a vezetése alatt olyan milliárdos foglalkoztatási programot kezdett az Országos Roma Önkormányzat, ahol úgy költöttek/tüntettek el egymilliárdnál is több forintot, hogy szinte egyetlen hátrányos helyzetű romát sem juttatott munkához. Ha csak nem vesszük ide azokat a kamu megyei irodákat kamuvezető roma önkormányzati képviselőket, akik több százezres havi fizetéseket vettek fel a semmiért.

Ugyanerről a programról éppen a fenti mondatot produkáló Balog Zoltán, illetve minisztériuma mondta ki, hogy a célokból jórészt semmi nem valósult meg, ezért a támogatás visszafizetésére kötelezték az ORÖ-t.

Az MTI által idézett második állítás is kifogástalan, és újabb kérdéseket vet fel: Balog szerint tehát a roma önkormányzat elmúlt 25 évéből négy volt botránymentes, amikor Farkas volt az elnök. Ez nem nagyon tud mást jelenteni, mint, hogy nem az a cél, hogy ne legyenek eltüntetett milliárdok miatt befuccsoló roma felzárkóztatási programok, vagy furcsa, nehezen magyarázható kifizetések, hanem az, hogy ne legyen belőle botrány. Hiszen 2015-ben buktak ki olyan meredek kamukifizetések, amik még 2012-13-ban történtek. Éppen Farkas elnöksége idején.

De nem is kell ilyen következtetésekbe bonyolódni, hiszen ennél is szebb az, hogy ahogy Farkas önéletrajzából is látszik:

Farkas Flórián nem 4, hanem összesen 12 évig volt az ORÖ (korábban OCKÖ, majd OCÖ) elnöke.

Farkas 12 éves elnökségéből tehát Balog szerint csak 4 volt botránymentes. Ez a kormánynak, és Balognak ezek szerint bőven elég.

Balog azt is mondta, hogy szabálytalanság esetén eljár, vizsgálatot indít, ha kell, feljelentést is tesz, mert

tiszta kézzel lehet csak részt venni

a roma politikában. Akit viszont alaptalanul vádolnak, azt megvédik, mondta Balog.

Nyitókép: Balog Zoltán és Farkas Flórián a Lungo Drom szolnoki kongresszusán (Mészáros János/MTI)