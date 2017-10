Szél Bernadett egy sorosozós propagandairatot kapott az adatigénylésére

Demeter Márta LMP-s képviselő nem kapott választ a letelepedési kötvényekkel kapcsolatos kérdéseire a kormánytól, Szél Bernadettnek, az LPM társelnökének viszont válaszoltak a "Soros-terv" mibenlétét firtató kérdésére, de ebben sincs sok köszönet.

Az LMP társelnöke és miniszterelnök-jelöltje közérdekűadat-igénylést nyújtott be, hogy végre kiderüljön, valóban létezik-e a Soros-terv. A kormány végül a határidő lejárta után egy kiragadott idézetekkel tűzdelt, hosszú levélben ismétli el újra, hogyan akarja szerinte tönkretenni az ördögi Soros György Európát és Magyarországot.

Szél Bernedett a válaszról ezt írta:

Szerintük ez a Soros-terv. Szerintem meg ez egy Fidesz-propaganda.

A képviselő szerint ez propaganda-dokumentum nem felel meg semmilyen közérdekű célnak.

A válaszlevélben a kormány arról tájékoztatta az LMP társelnökét, hogy "kérdéseivel kapcsolatban részletes információkat talál a konzultációs íven. Ezt Ön is megkapja a postaládájába, mint minden Magyarországon élő, érvényes magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár."

A kormány ezután kifejti, hogy "Soros György maga is tervnek nevezi azt a javaslatcsomagot, amelyet több részletben hozott nyilvánosságra. Ezeket a terveket a milliárdos nyilvános fórumokon tette közzé, mint ahogy azok az uniós előterjesztések is hozzáférhetőek, amelyekből egyértelműen visszaköszönnek Soros elképzelései".

A kormány szerint ezek között szerepel 1 millió menedékkérő befogadása Európába, "állandó, kötelező, és felső létszámkorlát nélküli eljárás a bevándorlók szétosztására", a határzárak lebontása, a civil szervezetek, egyházak és a vállalkozások bevonása a menekültek ellátásába, a bevándorlóknak nyújtott pénzügyi támogatások és így tovább. A kormány által "Soros-tervként" emlegetett javaslatok forrásáról és valóságtartalmáról ebből a cikkünkből tájékozódhat.

A kormány válaszlevelében kiragadott idézetek segítségével azt is leírják, hogy Soros György A nyílt társadalom című könyvében ír a globális nyílt társadalom létrehozásáról, ami "mindenképpen magában foglalná a belügyekbe való beavatkozást is” (Soros konstruktív beavatkozásról és külföldi segítségnyújtásról beszél).

Idézik a Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) egyik, 2016 augusztusában kiszivárgott jelentését, ami azt tartalmazza, hogy Soros György alapítványa támogatta a migrációs terület befolyásos szereplőit, "beleértve az agytrösztöket, a politikai elemzőközpontokat, a civil társadalom hálózatait és azok szereplőit, hogy alakítsák a migrációs politikát, és befolyásolják a migráció szabályozását és végrehajtását meghatározó regionális és globális folyamatokat.”

A kormány szerint a jelenleg zajló nemzeti konzultáció aktualitását az adja, hogy a brüsszeli intézmények döntéseiben visszaköszönnek a milliárdos javaslatai. A levél azt is megemlíti, hogy az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) 2017. október 19-én elfogadott rendelettervezete (!) "elképesztő, egyúttal roppant veszélyes elképzelést tartalmaz". Eszerint állandó, felső létszámkorlát nélküli betelepítési rendszert hoznának létre elsősorban azokba az országokba, amelyek rosszul állnak a betelepítések terén. A kormány levele azzal is riogat, hogy a brüsszeli szakbizottsági javaslat "botrányos eleme", hogy gyakorlatilag bevonnák az NGO-kat a betelepítési eljárásokba.

A válaszlevél zárásaként a kormány még azzal szúr oda Szél Bernadettnek és az LMP-nek: " Miközben Ön letagadja Soros György bevándorlást segítő terveinek létezését, az LMP EP-képviselője, Meszerics Tamás egyértelműen kiállt mellettük az Európai Parlamentben. Így például 2017. április 5-én megszavazta a migránsáramlatok kezeléséről szóló állásfoglalást is, amely többek között kiterjesztené a menekültek fogalmát, és további lépéseket sürget a legális bevándorlási útvonalak létrehozására és megerősítésére." Ehhez még azt is megemlítik, hogy egyébként Meszerics Tamás jelenleg is a CEU oktatója. A levél szerint az, hogy az LMP tagadja a Soros-terv létezését, "több mint felelőtlen magatartás egy olyan párttól, amelynek elvileg a magyarok érdekeit kellene védenie."

Szél Bernadett válasza a Facebookon:

Világosan látszik viszont ebből is, hogy a jelenlegi kormányfőnek nincs terve a magyar emberek mindennapjait érintő problémák megoldásaira. Nekünk viszont van, úgyhogy kedves kormány, köszönöm a mailt és készüljenek a perre.

A kormány teljes válaszlevelét Szél Bernadett posztjában olvashatja.

Nyitókép: Huszti István/Index