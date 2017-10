A Keleti és a Déli Nyitás felelőse is elmegy nagykövetnek

Külszolgálatra készül a Keleti Nyitás és a Déli Nyitás eddigi külügyminisztériumi felelőse is, de többek közt a leendő moszkvai nagykövet személye is megvan. Magyarország állandó NATO-képviselőjének egy tapasztalt karrierdiplomatát küldenének.

Október 30-án, hétfőn a parlament külügyi bizottsága zárt ülésen nagykövetjelölteket hallgat meg, értesült az Index. Forrásaink a misszióvezető-jelöltek listájáról négy olyan személyt emeltek ki, akiknek vagy a háttere, vagy a leendő posztja érdekes és fontos. A jelöléseket két, egymástól független forrás is megerősítette.

Fotó: KKM / Szabó Árpád A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar-orosz kormányközi gazdasági együttműködési bizottság ülésén Moszkvában 2017. július 4-én. Mellette Balla János moszkvai magyar nagykövet és Csutora Zsolt a KKM magyar-orosz kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára.

Csutora Zsolt, aki 2015-től a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) keleti nyitásért felelős helyettes államtitkáraként szolgál, információink szerint külszolgálaton folyathatja karrierjét nagykövetként, mégpedig Minszkben. Csutorának már van egy teljes nagyköveti ciklus a háta mögött, 2010 és 2015 között ő volt az Orbán-kormány azerbajdzsáni nagykövete.

Bús Szilveszter, a déli nyitásért felelős helyettes államtitkár alkalmasságát is megvitatja a külügyi bizottság, őt Bangkokba delegálnák nagykövetnek. Bús jól ismeri a térséget, korábban Új-Delhi központtal India, Sri Lanka és a Maldív-szigetek magyar nagykövete volt 2014-15 között, azt megelőzően pedig 2009-2015 között Magyarország nagykövete Indonéziában, Malajziában, a Fülöp-szigeteken, Kelet-Timoron és az ASEAN-nál, Jakarta székhellyel.

Karrierdiplomaták Moszkvába és a NATO-hoz

Konkoly Norbert jelölése némileg meglepetés: Magyarország jelenlegi brazíliai, azt megelőzően pedig portugáliai nagykövete ezúttal jóval hűvösebb vidékre, Moszkvába készül. Ez érdekes azért is, mert Konkoly karrierdiplomata, aki 2010 előtt például a külügy amerikai főosztályát (AMEF) is vezette. Igaz, orosz kötődése is van, ugyanis a moszkvai IMO-n végzett. Az Orbán-kormány egyik volt diplomatája vele kapcsolatban úgy fogalmazott, Konkoly rendkívül kompetens, sőt “a legjobbak közül való”.

Végezetül a negyedik név, ami kiszivárgott, egy ugyancsak kipróbált karrierdiplomatáé, Nagy Zoltáné, akinek a jelölését valószínűleg az ellenzéki képviselők sem fogják vitatni. Nagy, aki jelenleg a belgiumi magyar nagykövet, igazán nem megy messzire. Információink szerint ugyanis ő kerülhet Magyarország Állandó NATO Képviseletének élére, melynek szintén Brüsszel a központja.