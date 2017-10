Orkán tombolt az országban, fák dőltek az útra, késnek a vonatok

Elérte a viharos széllel érkező hidegfront a Kárpát-medencét. A Balatonnál, Siófok közelében mérték a legnagyobb, 135 kilométer/óra erejű szelet, ezért a komp közlekedését is leállították. Balatonföldváron 130 km/órás, a Pilis-tetőn 125 km/órás, Balatonőszödön és Fonyódon is 110 kilométer/órás széllökéseket mértek, ami már hivatalosan is orkán erejű szélnek számít. Ezen a videón az látható, amikor a vihar Ausztriában eléri a Fertő-tavat.

A viharos erejű szél miatt vasárnap déltől nem jár a balatoni komp. Országszerte több száz bejelentést kaptak eddig a tűzoltók, főleg kidőlt fák, leszakadó ágak miatt riasztották őket, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Sok kárt okoz a vihar az ország különböző részein, elsősorban ott, ahol piros vagy narancssárga riasztást adott ki az erős széllökések miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém és Pest megyében több helyen fák dőltek az útra vagy autókra, tetőcserepeket sodort le és villanyoszlopokat csavart ki a szél. Budapesten a XX. kerületi Kölcsey utcában is egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat. Budakalásznál fa dőlt a 11-es főútra és hasonló káreset akadályozta egy ideig a forgalmat Budakeszi és Telki között is. Győrújbaráton több villanyoszlopot fordított ki a földből a szél, Tatabányán pedig egy ház tetőszerkezetét rongálta meg.

A 49-es főúton, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jármi közelében egy fa ráborult egy autóra, amelyet ki akart kerülni egy másik kocsi, ami emiatt az árokba borult. A két autóban összesen négy ember sérült meg, őket a mentők megfigyelésre kórházba vitték.

Az erős szél miatt a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon jelentős, 20-60 (esetenként 60-90) perces késések várhatók vasárnap délután. A Budapest-Vác-Szob vonalon 10-30 perccel nőhet a menetidő, közölte a Mávinform. A viharos szél fát döntött a felsővezetékre Tatabánya és Szárliget között. Vác és Verőce között egy Szobra tartó vonat áramszedője tört le a viharban.

Több repülőjárat útvonala is módosult Európában az erős szél miatt. A Liszt Ferenc-repülőtérről vasárnap délig valamennyi menetrend szerinti járat el tudott indulni, az Aeroflot moszkvai járata azonban Budapest helyett Belgrádban szállt le.

Hardy Mihály, a repteret üzemeltető Budapest Airport kommunikációs igazgatója az MTI-nek azt mondta: a bécsi reptérről délelőtt a ferihegyi reptérre irányították egy tajvani légitársaság Boeing 767-300-as gépét, mivel az osztrák fővárosban a nagy szél miatt nem tudott leszállni. A járat így Budapesten várakozik a továbbindulásra. Az Aeroflot moszkvai járata pedig Budapest helyett Belgrádban szállt le.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap délelőtt már több járásra másod- és harmadfokú riasztást is kiadott a következő órákban várható, 100 kilométer/órás erősségű széllökések miatt. A katasztrófavédelem azt kéri, hogy az érintett területeken senki ne tartózkodjon a szabadban.

Csehországban két ember meghalt, többen sérüléseket szenvedtek és néhány tízezer háztartás áram nélkül maradt, és komoly fennakadások vannak a közlekedésben is. Ugyancsak komoly károkat okozott a vasárnap lecsapó vihar Németországban.

Lengyelországban a kidőlt fák miatt két ember életét vesztette. A Nyugat-Pomerániai vajdaságban vasárnap hajnalban egy kocsivezető akkor vesztette életét, amikor nekiment egy szél által az útra döntött fának. Az Opolskie vajdaságban szintén meghalt egy sofőr, akinek autójára faág zuhant. Több mint 270 ezer háztartás maradt áram nélkül. A balti-tengeri LGN-gázkikötőben, Swinoujsciében a szél megrongált egy gázvezetéket.

Németországban a Herwart nevű vihar az ország északi részére csapott le erős széllel. Többen megsérültek, és legkevesebb egy ember meghalt a viharban. A legnagyobb fennakadásokat Hamburgban okozta, ahol vihardagály is keletkezett, az erős északnyugati szél a tenger vizét az Elba folyó torkolatába terelte, így a kikötő és a belváros alacsonyabban fekvő folyóparti térségének egyes részei néhány órára víz alá kerültek. A vágányokra dőlt fák és a megrongálódott vezetékek miatt csaknem teljesen megbénult a vasúti közlekedés Hamburgban. Berlinben is komoly fennakadások voltak. Alig néhány óra alatt 200 helyszínre riasztották a tűzoltókat az utakra, épületekre, kertekre, parkokra dőlt fák, megrongálódott tetők és összedőlt állványzatok miatt.

(Borítókép: A viharos szélben letört fa által megrongált háztetőn dolgoznak tűzoltók Pomázon 2017. október 29-én. Több járásra másod- és harmadfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat délelőtt a várható viharos erősségű széllökések miatt. MTI / Mohai Balázs)