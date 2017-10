A Jobbiknak majdnem sikerült Orbánt Farkas Flóriánról kérdezni, de már a kérdést elrontották

Az Országgyűlés keddi, 30-i ülésén, az azonnali kérdések órájában Orbán Viktor miniszterelnököt kérdezte Mirkóczki Ádám, jobbikos képviselő Farkas Flóriánról, illetve arról, amit Farkasról mondott a hétvégén Balog Zoltán Emmi-miniszter. Ahogy arról beszámoltunk, Balog azt mondta a Lungo Drom születésnapi buliján, hogy:

Farkas Flórián az első cigány vezető Magyarországon, akivel érdemben lehet és lehetett együttműködni. Az Országos Roma Önkormányzatnak az elmúlt huszonöt évből volt négy "botránymentes" éve, amikor Farkas Flórián volt az elnök.

Ami szerint Balog miniszter úgy gondolja, hogy az Orbán-kormány azzal a cigány vezetővel tud érdemben együttműködni, akinek a vezetése alatt olyan milliárdos foglalkoztatási programot kezdett az Országos Roma Önkormányzat, ahol úgy költöttek/tüntettek el egymilliárdnál is több forintot, hogy szinte egyetlen hátrányos helyzetű romát sem juttatott munkához. Ráadásul Farkas Flórián nem 4, hanem összesen 11 évig volt az ORÖ (korábban OCKÖ, majd OCÖ) elnöke, tehát érthetetlen, hogy melyik 4 évről beszélt Balog.

Erről kérdezte volna a jobbikos politikus Orbánt a parlamentben, illetve arról, hogyan gondolhatják, hogy egy ilyen vezetőt tesznek ki példaként a magyarországi cigányság elé. De a jobbikos képviselő a kérdésben azt állította, hogy Farkas Flórián ellen számtalan ügyben büntetőeljárás folyik, többek között csalás és közokirathamisítás miatt. Ez pedig - ahogy Orbán a válaszában el is mondta - egyáltalán nem lehetséges, Farkas jelenleg országgyűlési képviselő, akinek mentelmi jogát fel kellene függeszteni egy ilyen eljáráshoz. Ez azonban nem történt meg. (Ezek a nyomozások az ORÖ különböző programjaival kapcsolatban zajlanak egyébként.)

Orbán így anélkül, hogy érdemben válaszolt volna, belekapaszkodhatott ebbe az elég alapvető hibába, és azt válaszolta, hogy nem nagyon van kedve válaszolni az egészre, mivel a jobbikos képviselő hazudott, nem zajlik Farkas ellen büntetőügy, majd felszólította Mirkóczkit:

Kérjen tőle bocsánatot! Higgye el, egy cigányembertől is lehet bocsánatot kérni, nem szégyen az

– mondta Orbán, aki a viszontválaszban sem reagált ennél többet. Farkas Flórián a parlamentben ülve hallgatta végig a kérdést és a választ.

Az MSZP Rétváritól kérdezett ugyanerről, illetve arról, hogy miért a Farkas vezette Lungo Drommal kötnek stratégiai együttműködést, illetve Balog miért mond ilyeneket Farkas Flóriánról, amikor éppen ő, mint Emmi-miniszter követelte vissza a Híd a munka világába nevű programban felhasznált másfél milliárdot az ORÖ-től. Rétvári erre azt válaszolta: jelenleg a Lungo Drom a legnagyobb cigány érdekvédő szervezet, így a kormány természetes, hogy ezzel a szervezettel lép kapcsolatba.

Az azonnali kérdések órájában több dologról is kérdezték Orbánt. Az MSZP-ből az euró bevezetéséről, annak sürgetéséről kérdezték, amire Orbán azt mondta, most nincs ilyen nyomás a kormányon, maximum értelmiségi, elemzői és zsurnalisztikai találgatás. Azt elismeri, hogy minden uniós tagállam, ami kívül van az eurózónán, az pénzügyi válságok idején sebezhetőbb, de amíg kívül vagyunk, addig is kulcskérdés a forint stabilitásának kérdésében az államadósság szintjének csökkentése. Illetve a csatlakozásnál nagyon fontos lesz arra figyelni, hogy a nyugdíjak reálértéke ne csökkenjen.

Az LMP-s Szél Bernadett arról kérdezte Orbánt, hogy hogyan tud tükörbe nézni ("saját szemébe") úgy, hogy ő maga mondta ki, hogy a magyar állami egészségügy nem képes mind a 10 millió magyarról gondoskodni, ezért örül, hogy működik mellette a magánegészségügy. Szél szerint az emberek így kétszer fizetnek, adók és járulékok befizetésével egyszer kifizetik az államit, majd mivel hosszúak a várakozási listák, így kénytelenek - akik megfizethetik - magánegészségügyi szolgáltatást igénybevenni.

Orbán erre első körben egy vaskos Ron Werberezésbe kezdett, miszerint az, hogy Szél nem mond igazat, illetve a szocialisták egykori tanácsadóját alkalmazzák bizonyítja, hogy nem lehet más a politika. Majd hozzátette, semmiféle magánosítást nem támogatnak. A hosszú várakozási listákrhoz pedig azt tette hozzá, hogy tényleg lehetne jobb a helyzet, de igazából így is sokkal jobb, mint korábban volt.