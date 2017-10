Nemzetközi szerződést írtak alá a Heilong Jiang Kínai Orvoslási Egyetem további magyarországi működéséről hétfőn Budapesten.

Az aláírást követően tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta: Kína és Magyarország együttműködése soha nem volt olyan jó, mint most, és a kapcsolataik egyik legfontosabb pillére az oktatás. Tény, hogy már a második külföldi egyetem magyarországi működéséről kötöttek magállapodást, ami bizonyítja, hogy igenis lehetséges megfelelni a felsőoktatási törvényben foglalt kritériumoknak - közölte.

Szijjártó Péter vélhetőleg itt a CEU-ra célzott, amely egyetem ellehetetlenítése végett hozott törvényeket a kormány. Később derült ki, hogy az új jogszabályok nehéz helyzetbe hoznák például Kína budapesti egyetemét is. A külügyminiszter a beszédében arról sem tett említést, hogy a CEU minden előírásnak eleget tett, a kormány azonban ennek ellenére isinkább törvényt módosított, csak hogy ne kelljen velük is aláírni a szerződést.

Hszü Mej, Heilong Jiang tartomány oktatási hivatalának elnöke azzal indokolta a megállapodás jelentőségét, hogy a kétoldalú kapcsolatok alapja a kulturális és oktatási együttműködés.