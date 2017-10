Végre átugorja a digitális szakadékot a magyar egészségügy

Mitől lesz e-recept az eddigi recept, ha az én orvosom már most is számítógéppel írja a receptet?

Ma már az orvosok többsége valóban számítógépet használ erre. A vényíró program azonban csak a gyógyszer felírását segíti, a receptet ezután ki kell nyomtatni. Ezzel a vénnyel kell elmenned a patikába, ahol a papíron lévő vonalkódról azt olvassa le a gyógyszerész a kiadandó gyógyszer adatait. A nagy különbség novembertől az lesz, hogy a receptet az orvos már eleve a nevedhez rendelve írja be egy országosan egységes informatika rendszerbe, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). A gyógyszertárban ebből a felhőszolgáltatásból olvassa le a számítógépén a patikus a nevedre kiadandó gyógyszert.

Nem is kapok receptet?

Jövő év végéig még mindenki kap egy papírt. Ezt ugyanarra a vénypapírra nyomtatják mint a mostaniakat, de ez igazából már csak egy e-recept felírásáról szóló igazolás lesz. A különbség az, hogy ha ezt elveszíted, a patikában akkor is ki tudják adni a gyógyszered. A taj-kártyád és a személyid alapján a patikus látni fogja a számítógépes hálózaton, mit írt fel neked az orvos.

Mi van akkor, ha valaki olyan beteg, hogy csak az anyja vagy a szomszédasszony tudja kiváltani neki a gyógyszert?

A vényfelírási igazolással más is beválthatja a gyógyszert. 2018 végéig mindenki automatikusan kap ilyet, utána kérni kell.

Hogy tud majd így megírni egy receptet egy ügyeletes orvos az éjszaka közepén, ha valakinek a lakására kell kimenni?

Az új rendszer bevezetésétől függetlenül a papíron kiállított vények is érvényesek maradnak. Ma már egyre kevesebb vényt írnak meg kézzel. A lakáson beteget vizsgáló ügyeletes mellett az orvos ezután is megírhatja otthon a recepteket a családtagjainak ("pro familia"). A kézzel megírt receptek adatait a gyógyszertárban fogják beírni az egészségügyi felhőszolgáltatásba. A magánklinikák és a fogorvosok is csak jövőre csatlakoznak a rendszerhez. Addig ők is a hagyományos, nagyrészt nyomtatott papírrecepteket használják.

Ha elektronikusan ki lehet állítani receptet, és én rendszeresen szedek gyógyszert, akkor majd nem is kell elmenni az orvoshoz az újabb receptért?

Igen. Az orvos általában csak egy hónapnyi adagot írhat fel egy gyógyszerből. Ezután a rendszerben beállíthatja, hogy a nevedre minden hónap elején automatikusan állítson ki egy újabb e-receptet. Így már nem kell mindig elrohannod az újabb receptért. Elég lesz bemenned a legközelebbi patikába, ahol felmutatod a taj-kártyád és a személyid vagy az e-személyid.

Mi van, ha nekem nincs e-személyim?

Az még nem baj. A hagyományos személyiddel is tudod igazolni magad és emellé meg kell adnod a taj-számodat. Az e-személyi annyival több, hogy az már egyben tartalmazza az eddigi személyi igazolvány és a taj-kártya adatait. Ilyet akkor fogsz kapni, ha lejárnak a mostani irataid. Az orvosoknak, asszisztenseknek, gyógyszerészeknek és gyógyszertári szakasszisztenseknek viszont már most kell e-személyi. Ők csak egy e-személyi olvasóval használhatják a rendszert, hogy mindig azonosíthatóak legyenek.

És ők mit láthatnak rólam ebben a felhőben?

Ideális esetben mindenki csak azt láthatja, ami rá tartozik. A kórházi vagy gyógyszertári asszisztens semmilyen betegadatot nem láthat rólad, legfeljebb a nevedet és az alapadataidat. A patikus egy évre visszamenőleg láthatja, milyen gyógyszereket írtak fel neked, a gyógyszertári szakasszisztens csak az éppen felírt gyógyszereidet. A háziorvosod és a kezelőorvosod hozzáférhetnek a gyógyszerelési adataidhoz és a kórházi kezelési adataid nagy részéhez is.

Miért jó az nekem, hogy a gyógyszerész és az orvos látja, milyen gyógyszereket szedek vagy szedtem eddig?

Azért, mert így az orvos pontosabb diagnózist tud felállítani, a patikus pedig segíthet a párhuzamos gyógyszerezés vagy a gyógyszerek káros kölcsönhatásainak kikerülésében. Előfordul például, hogy reggel a háziorvos felír egy antibiotikumot neked, majd utána a fül-orr-gégész szakorvos is felírja ugyanazt, csak esetleg másik néven. Az idős emberek gyakran 6-8 féle gyógyszert szednek egyszerre. Az e-recepttel az orvos vagy a patikus észreveheti, ha ezeknek a gyógyszereknek káros kereszthatásaik vannak. A patikus ekkor az orvossal is gyorsan kapcsolatot teremthet a felhőn keresztül.

Minden betegségemet is lehet majd itt látni?

Az új rendszerben nemcsak a receptek készülnek elektronikusan. Novembertől ebbe az felhőszolgáltatásba kerülnek a kórházi vizsgálataid, a kezelések, műtétek adatai és a beutalók is. Ennek is számos előnye lesz. Az orvos így láthatja a kórtörténetedet, amivel pontosabb diagnózist állíthat fel. A rendszeren keresztül már a háziorvosod lefoglalhat időpontot szakorvosi vizsgálatra az e-beutalóval. A felhőbe töltik fel a laboreredményeidet, a zárójelentéseid, a rólad készült CT-k vagy a digitális röntgenek képeit. A leleteidet így már nem neked kell egyik orvostól a másikig cipelned, a másik orvos is látni fogja a gépén. Ha egy Szombathelyen nyilvántartott beteg balesetet szenved Szegeden, ott is azonnal tájékozódhatnak arról, milyen vércsoportja van, milyen gyógyszereket szedett, mire allergiás, milyen betegségei voltak korábban. Ez az elektronikus rendszer azt is könnyebbé teszi, hogy az adataid alapján egy fővárosi, egy szegedi és egy pécsi orvos távkonzíliumot tartson rólad.

Visszamenőleg is látni lehet majd a 10-20 évvel ezelőtti kezeléseim adatait?

Nem. Az EESZT-be csak a novembertől kiállított kórházi és gyógyszerelési információk kerülnek be. A régi betegadataidat és vényadataidat te magad meg tudod nézni az ügyfélkapun a betegéletút menüpontban.

Egyébként ha egy orvos vagy gyógyszerész tudja a nevem és a taj-számom, csak úgy szórakozásból is utánanézhet, hogy milyen gyógyszereket szedek és milyen betegségem van? Ki védi az adataim?

Mivel a betegadataid mostantól egy felhőszolgáltatásba kerülnek, nagyon szigorúak az adatvédelmi szabályok. Ahogy már mondtam, egészen különböző jogosultságai vannak egy adminisztrátornak, egy asszisztensnek, a kezelőorvosodnak vagy egy idegen orvosnak. Az alapbeállítás szerint a háziorvos a kezelőorvosod. Ő és a téged kezelő szakorvos láthatja a legtöbb egészségügyi adatot rólad. A gyógyszerész a betegségeidről szóló adatokat nem láthatja, csak a gyógyszereidről szóló információkat. Kórházi vagy patikai asszisztens a betegadataidhoz nem férhet hozzá. Fontos biztonsági garancia, hogy a rendszer minden rád vonatkozó lépést naplózni fog. Korábban bárki megnézhetett vagy kilophatott beteglapokat. Ez most csak akkor lehetséges, ha azonosítja magát a rendszerben. Te is megnézheted aztán, ki és miért nézett bele az egészségügyi adataidba. Ha valaki kíváncsiságból vagy rossz szándékból kalózkodik a rendszerben, annak komoly szankciói lehetnek.

Én hol tudom megnézni, hogy mit tartanak nyilván rólam?

Az EESZT-nek van egy lakossági portálja. Ha van ügyfélkapus hozzáférésed, a taj-számod megadásával beléphetsz a saját profilodba. Itt te is láthatod, hogy novembertől milyen gyógyszereket írnak fel neked és a kórházban milyen ellátásokban részesülsz.

Mi van akkor, ha hekkerek támadják meg a rendszert, és illetéktelen kezekbe kerül egy csomó ember egészségügyi adata?

A külső támadások ellen 5-ös szintű biztonság van érvényben. Ez a banki rendszerekre jellemző legkomolyabb szofveres és hardveres biztonsági rendszert jelenti.

Mi van, ha azt sem szeretném, hogy a háziorvosom vagy a kezelőorvosom láthassa a nőgyógyászati betegségemről, az elvonókúrámról, a terhességemről vagy a pszichiátria kezelésemről szóló információkat?

A profiloldaladon lehetőséged van arra, hogy akár minden orvos hozzáférését megtiltsd. Ebben az esetben csak a még kiváltható e-receptek és a még érvényesíthető e-beutalókat láthatja a rendszerben az orvos vagy a gyógyszerész. Alapállapotban nincs korlátozás az onkológiai, fogyatékosságra vagy fejlődési rendellenességre vonatkozó és a nőgyógyászati adatokra. A pszichiátriai, addiktológiai kezelésekre vagy a szexuális úton terjedő betegségekre, köztük a HIV/AIDS-re vonatkozó adatokat csak az ezekkel foglalkozó szakorvos láthatja. Az elektronikus felületen rendelkezhetsz arról, hogy ezek se legyenek láthatóak. Érdemes azért átgondolni, hogy nem szerencsés mindent letiltani, mert ezzel a téged kezelő orvos munkáját nehezíted meg. Sürgős esetekben egyébként az orvos bármilyen rögzített szabály ellenére a te érdekedben hozzáférhet a letiltott egészségügyi adataidhoz, hogy megmenthesse az életed.

Borítókép: Varga György / MTI.