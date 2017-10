Kanadában már két évvel ezelőtt volt zaklatási ügye Marton Lászlónak

A Weinstein-botrány nyomán október közepén a magyar színészvilágban is kipattant egy hasonló volumenű botrány, mikor Sárosdi Lilla 20 évvel ezelőtti zaklatójaként Marton Lászlót nevezte meg. A 444 viszont kiszúrta, hogy egy kanadai színház kedden azt közölte, ők már 2015-ben hasonló ügy miatt szakították meg a kapcsolatot a rendezővel.

A Soulpepper Theatre Company frissen kiadott közleménye szerint 2015 vége felé a színház közösségének egyik tagja vádolta meg Martont szexuális zaklatással, ami egy vizsgálat után be is bizonyosodott. Az első bejelentő után egy másik is hasonlóról számolt be, ő azonban teljesen névtelen akart maradni, így az ő ügyében vizsgálat sem indult.

A színház a vizsgálat lezárulta után úgy döntött, azonnali hatállyal, véglegesen megszakítja a kapcsolatot a rendezővel, mert a viselkedése megsértette a Soulpepper által képviselt értékeket, emellett pedig emberileg is elfogadhatatlan volt. Azt is hozzátették, hogy a két ügy részletei továbbra is bizalmasak maradnak, hogy megvédjék a két áldozatot.

A Soulpepper kiemelte, megfelelő zaklatásellenes szabályokkal rendelkeznek, de óvatosságból kikérték egy külsős szakértő véleményét is, hogy azok biztosan megfelelőek-e, hétfőn pedig a vezetők összehívtak egy találkozót is a személyzettel, amin ezekre hívták fel a figyelmet.

(CBC)