Mostantól fapados járattal is repülhetnek a marokkói Agadirba

Kedden elindította a Budapestről a marokkói Agadirba közlekedő első járatát a magyar hátterű Wizz Air diszkont légitársaság – írja az MTI. Kedden és szombaton közlekedik majd gép a két város között, az első járat rögtön teltházzal indult.

Hosszas előkészítő munka előzte meg a járat nyitását, amiben a marokkói és magyar utazásszervezők és a marokkói turisztikai hivatal is segítséget nyújtott.

– mondta Mohamed Said marokkói közlekedési miniszter a járatindítás alkalmából tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette azt is, hogy a Royal Air Maroc a közeljövőben járatot nyithat Casablanca és Budapest között, emellett kezdeményezte a két ország légiügyi hatóságainak kapcsolatfelvételét is.

Vásárhelyi Gábor, a Wizz Air vállalati kommunikációs menedzsere arról tájékoztatott, hogy Agadir idén már a tizenharmadik új úti cél, amelyet megnyitottak, emellett pedig további két járat indulása is várható, Berlinbe és Frankfurtba decembertől lehet majd a légitársaság gépeivel utazni.

Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy 1998-ban indult az első járat Magyarország és Marokkó között, akkor még charter járatokkal kötötték össze légi úton a két országot. Mára viszont több menetrend szerinti járat is közlekedik Budapest és Agadir, valamint Marrákesh között, ezzel a korábbi 7-9 órás eljutási idő a felére csökkent.