Bütyköléssel indul az átállás az e-egészségügyre

Az induláskor lehetnek gyermekbetegségei a rendszernek, előzte meg a várható kisebb-nagyobb problémákat két nappal a magyar egészségügy digitális átállása előtt Vartus Gergely, az E-health koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos.

A háziorvosoknak, gyógyszertáraknak, valamint az állami rendelőintézeteknek és kórházaknak a mai nap kell csatlakozniuk az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT). Innentől a beutalókat, recepteket, a kórházi ellátások, laborvizsgálatok, egyéb leletek adatait egy országos online hálózatban rögzítik, és azok a betegeket kezelő minden orvos és gyógyszerész számára elérhetőek lesznek. Az új rendszer lényegéről és az adatvédelmi kérdésekről ebben a cikkünkben írtunk.

Szerencsére munkaszüneti nap van

Az átállás szerencsére munkaszüneti napra esik, amikor a legtöbb háziorvos, patika, rendelőintézet és kórház nem fogad betegeket, csak az ügyeletek működnek. Igazán csütörtökön derül ki, mennyire sikerült az átállás az e-egészségügyre, amelynek így hirtelen sok millió adatot kell kezelnie egyszerre.

A felkészülés nem ment akadályok nélkül. Az orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi alkalmazottak csak úgy tudják használni a rendszert, ha e-személyijük van. Egy kártyaolvasó segítségével ezzel tudnak bejelentkezni a rendszerbe. Az elmúlt hónapokban az egészségügyi dolgozók gyorsított eljárásban kaptak e-személyiket és elkezdték kiszállítani a kártyaolvasókat is.

Mint a hét elején kiderült: ahol még szükség volt újabb kártyaolvasókra, oda az Országos Rendőr-főkapitányság által működtetett Állami Futárszolgálat vitte ki az eszközöket. Egy házi gyermekorvos az Indexnek azt mondta: vasárnap földbe gyökerezett a lába, amikor a Készenléti Rendőrségtől hívták fel telefonon, aztán gyorsan kiderült, hogy csak futárként szeretnék neki átadni a szükséges kártyaolvasókat.

Több millió adat zúdul a rendszerre csütörtökön

A házi gyermekorvos azt mondta: ők kedden a tesztüzem során sikeresen tudtak csatlakozni az EESZT-hez. Az orvos szerint az igazi erőpróba csütörtökön lesz, amikor jönnek a betegek. Akkor fog kiderülni, hogy a rendszer bírja-e az országos terhelést. Az orvos fel van készülve arra, hogy ilyen nagy rendszernél az elején lehetnek problémák, de mint megjegyezte:

ha a következő hónapokban beüzemelik, biztos vagyok benne, hogy az az orvosnak és a betegnek is jobb lesz.

Vartus Gergely hétfőn egy háttérbeszélgetésen azt mondta: végeztek terheléses teszteket. Ezek alapján a rendszer képes volt napi több millió adatot kezelni összeomlás nélkül. Vartus szerint amíg be nem „rázódik" a rendszer, időnként többet kell majd várniuk a betegeknek az orvosnál, a patikában, nagyobb lesz a türelmetlenség, írta a Weborvos. Ha egy háziorvos vagy kórház még nem tudott csatlakozni az EESZT-hez vagy valamiért szünetel az internetszolgáltatás, Vartus szerint az nem okozhat gondot a betegek kezelésében és gyógyításában.

Receptet egy ideig valóban lehet még írni kézzel vagy géppel, más kérdés, hogy így milyen fennakadások lehetnek a laborleletek és más vizsgálati eredmények továbbításában vagy hozzáférhetőségében, mondta az Indexnek egy egészségügyben dolgozó forrás.

Foglalt a vonal

Az új rendszer elvileg minden olyan medikai szoftverrel működik, amit a háziorvosok, gyógyszertárak és a kórházak jelenleg is alkalmaznak. Egy kórház informatikai munkatársa azt mondta: náluk problémák voltak ezzel, de az elmúlt napokban csak nagyon nehezen tudták elérni kérdéseikkel az átállás technikai és egyéb problémáinak kezelésére megadott központi számot az állami kórházakat fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központnál (ÁEEK):

az ÁEEK Support az egyetlen elérhető telefonszámon folyamatosan foglalt, ha esetleg ki is csöng, akkor 20-30-40 perces várakozás után sikerül elő emberrel beszélni, aki az esetek 90%-ban nem tud segíteni, majd visszahívást ígérnek, napok óta.

Náluk a problémát az okozza, hogy az intézményben használt medikai ügyviteli programot máig nem sikerült illeszteni az új rendszerhez, így szerda reggel nem is tudtak csatlakozni az EESZT-hez. Az illesztés egyébként nem az ÁEEK dolga, azt a szoftverek beszállítójának kell elvégeznie. Úgy tudjuk, néhány cég jelezte is: november elsejéig nem tudja elvégezni a szükséges módosításokat, ez november 8-10-re várható.

Egy másik háziorvos épp ezzel ellentétes tapasztalatokról számolt be, bár ő is megjegyezte, hogy az ÁEEK információs telefonszámán nem sok segítséget kapott. Vásárolt viszont egy új háziorvosi programot, amelynek beszállítója gyorsan elvégzett nála minden szükséges módosítást. A háziorvos azt mondta: szerinte is hasznos lesz az új rendszer, de igencsak elkéstek az orvosok felkészítésével és ezt a lakosság felé sem propagálták kellőképpen.

Illesztési problémák

Egy Budapest környéki kisvárosban dolgozó háziorvos arról számolt be, hogy mindig is érdeklődött a számítástechnika iránt, user szinten jól el is boldogult eddig, de a csatlakozás kínszenvedés volt.

A csatlakozás és a beállítások kb. 6 órát vettek igénybe egy rendszergazda asszisztálásával, aki a negyedik óra után mondta, hogy bocs, de ő már feladja.

Az időnként orvosdiplomával is nehezen értelmezhető számítástechnikai szaknyelven írt tájékoztatók segítségével végül nagy nehezen sikerült csatlakozni a hivatalos kommunikáció szerint eleve a kórházi rendszerekhez készített EESZT-hez.

Egy budapesti kórházi orvos kérdésünkre azt mondta: náluk csütörtökön, azaz a rendszer indulásának második napján tartanak rövid képzést az EESZT használatáról. Ehhez az orvosoknak egy letölthető e-learning oktatási segédletet kell áttanulmányozniuk, majd egy 10 kérdéses tesztsor kitöltése után ellenőrzik, hogy megismerték-e a legfontosabb tudnivalókat.

Egy észak-magyarországi háziorvos az Indexnek azt írta: a rendszer ötletét ő is szükségesnek és üdvözlendőnek látja, a megvalósítása azonban szokásosan magyarra sikerült életszerűtlenül túlbiztosított jelszavakkal, kódokkal, biztonsági tanúsítványokkal, ehhez kapcsolódó mérhetetlen adminisztrációval és ügyintézéssel. Az orvos azt írta: a szükséges információkat számos különböző helyről tudta összeszedni az, akinek ehhez megvolt a buddhai képességeket igénylő türelme. Linkek sokasága mutatott a letöltendő telepítő- és illesztőprogramokra, tanúsítványokra, regisztrációs és vizsgaűrlapokra. Ezeket még véletlenül sem egy honlapon lehetett megtalálni, hanem ki-ki kereste, ahol tudta. Voltak ugyan linkek megadva, de az arra felnyíló honlapon nekik kellett megtalálni a szükséges szoftvereket:

Kb. ahhoz tudnám hasonlítani a helyzetet, mintha egy képzettség nélküli teherautó sofőr munkába állna november elsején (valójában 2-án), előtte küldözgetnének neki linkeket a KRESZ rá vonatkozó részeire mutogató linkekkel, előtte vasárnap küldözgetnének neki rendőrökkel slusszkulcsokat (alias kártyaolvasó) a teherautójához, majd november 2-án megláthatja a teherautót, és usgyi dolgozni.

Borítókép: Balázs Attila / MTI.