Egész életében a jószándék vezérelte a nyolcadikosokat molesztáló tanárt

Kedden délelőtt mi is beszámoltunk arról a médiaiskolát vezető tanárról, aki nyolcadikos tanítványait molesztálta, a HírTV Riasztás című műsorában azonban kedd este további részletek is kiderültek az üggyel kapcsolatban.

A műsorból kiderült, Sz. Mihály Zoltán fokozatosan hálózta be áldozatait, akik jellemzően kicsit bizonytalanok, bátortalanok voltak és hiányzott nekik a szeretet. Megszólalt a férfi volt felesége is, akit még húsz éve, 14. születésnapja előtt környékezett meg. A nő elmondta, 14 éves kora után három nappal vette el a szüzességét, de előtte is éppen csak azt nem tette meg.

A nő elmondása szerint a férfi visszaélt a lányok bizalmával, először csak beszélgetett velük, később meg is csókolta őket. Volt feleségével többször tanítási időben, szünetekben feküdt le, évekkel később össze is házasodtak és tíz évig együtt is voltak. A nő aztán fokozatosan rájött, mi is történt vele és beadta a válópert.

Arra is kitért, a férfi gyakran szervezett táborokat, ahol szexuális tartalmú képek is készültek lányokkal, ezeknek kiválogatásáért pedig két belsős lány volt felelős. Mint mondta, sokszor ő is elment ezekbe a táborokba, hogy a lányokat megvédje a férjétől, ugyanis mint mondta, azt hitte, ha ő van neki, akkor legalább másokat nem bánt.

A férfi később saját médiaiskolát nyitott, de a zaklatást ott sem hagyta abba, ebbe bukott bele később. A HírTV munkatársai megkeresték a férfit, aki azt mondta, nem ő vezeti az iskolát és már nem is tanít, így nyilatkozni sem akar. Végül aztán közleményt adott ki, melyben azt írta,