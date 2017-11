Emmi: Jelentősebb fennakadás nélkül indult az elektronikus rendszer

Bár mi is két cikkben foglalkoztunk az újonnan bevezetett elektronikus egészségügyi rendszer gyengeségeivel, az Emmi szerint az jelentősebb fennakadás nélkül indult el. A minisztérium egészségügyi államtitkársága az MTI-hez csütörtök este eljuttatott közleményében nyilatkozott az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) használatáról, ami november 1-jétől vált kötelezővé minden közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató számára.



A közlemény szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) kontakt centerében megerősített szolgálat működött, hogy a rendszer országos kiterjesztésének első, éles napján kezeljék a problémákat. A minisztérium szerint az ÁEEK munkatársai a következő napokban is folyamatosan segítik a csatlakozók munkáját, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. call centerét is hívhatják az intézmények.

A rendszer bevezetését több hónapos próbaidőszak előzte meg, amihez jövő novembertől csatlakozik az Országos Mentőszolgálat. Akkortól a magánszolgáltatóknak is kötelező lesz majd belépniük a rendszerbe.