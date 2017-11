Évek óta húzza le az autósokat egy fiatal gyerekkel stoppoló nő

Egy Buda környékén stoppoló nő tíz éve húzza le az érző szívű autósokat - derült ki a 444.hu sztorijából. A történet lényege, hogy az interneten fellelhető nyomok szerint egy évtizede keringenek beszámolók egy nőről, aki egy hat és tíz éves közötti lánnyal stoppol, majd az autóban ülve előadja, hogy komoly bajban van, ezért sokan segítenek neki pár ezer forinttal.

Nem derül ki egyértelműen, hogy ugyanarról a nőről van-e szó, de több beszámolóban közös elem az arcon lévő feltűnő bőrhiba és a zavaros történet. Valamint a kislány életkora, ami azért nagyon érdekes és hátborzongató, mert tíz évvel ezelőtt is tíz éves vagy annál fiatalabb lánnyal látták és mostanában is, vagyis valószínűleg nemcsak egy gyerekről van szó. Az egyik szemtanúnak fel is tűnt, hogy a stoppoló nővel utazó gyerek egyáltalán nem hasonlít a vele lévő asszonyra.