Juhász szerint vicc kategória, hogy Fekete-Győrt pont ellene indítják

A Momentum Mozgalom kedden hozta nyilvánosságra 106 egyéni listás képviselőjének a nevét. A legerősebb jelöltjük, Fekete-Győr András elnök Budapest I.-es választókörzetében indul, ahol korábban Rogán Antal volt állandó jelölt, de amióta Juhász Péter "korrupcióellenes munkásságának eredményeképpen el sem indul a körzetben" Rogán, nem maradt esélyes fideszes jelölt. Rogán háttérbe vonulását az V. kerületben Soproni Tamás momentumos alelnök tulajdonítja Juhásznak a Magyar Nemzetben.

Fideszesként feltehetően a Fidelitas-elnök Böröcz László indul, akinek ismertségére jellemző, hogy kedden Fekete-Győr hirtelen nem is tudta a keresztnevét megmondani.

A másik induló, az Együtt elnöke, Juhász Péter. A Magyar Nemzet megkérdezte tőle, mit gondol, hogy a Momentum a legerősebb emberét pont ilyen körülmények között ellene indítja. Juhász nem gondolja, hogy a régi elit politikusai közé kellene sorolni, azt pedig egyenesen vicckategóráinak tartotta, amivel Soproni Fekete-Győr indulását indokolta, hogy szerinte a momentumos beágyazottsága a kerületben lényegesen nagyobb.

Juhász ott élt, és most is a választókörzetben lakik. Fekete-Győr azt mondta kedden, hogy ő oda járt iskolába, meg egyetemre is. Juhász szerint nincs racionális magyarázat a Momentum döntésére, és ez elég jól jelzi, hogy a Momentum nem akar kormányváltást.