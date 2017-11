Nyilvános vitára hívja a belvárosi Juhász a belvárosi Fekete-Győrt

Amióta kiderült, hogy

Juhász Péter az V. kerületi korrupciós ügyeket elkezdte feltárni Rogán Antal inkább nem indul a belvárosban a tavaszi országgyűlési választáson A Momentum elnöke, Fekete-Győr András viszont elindul Juhász ellenében

egymást érik a kölcsönös üzengetések.

Fekete-Győr kedden jelentette be, hogy a Momentum mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet indít a jövő évi választáson, mert a Momentum le akar számolni a múlt elitjével. Közben a jelölti listán viszont akadnak olyan volt fideszes és más pártbeli politikusok, polgármesterek, akik régóta politizálnak. Juhász viszont magát nem számolja a múlt elitjéhez, de furcsállja, hogy a Momentum mégsem akar vele esetleges együttműködésről tárgyalni. A Fidesz V. kerületi képviselőjelöltje feltehetően Böröcz László, a Fidelitas elnöke lesz, helyi alpolgármester.

A momentumosok elismerik Juhász Péter eddigi munkáját, sőt, egy nyilatkozatukból az is kiderül, hogy Rogán visszalépését neki tulajdonítják, de Fekete-Győr azt mondja, neki nem Juhász az ellenfele, hanem a Fidesz. Fekete-Győr szerint ő be van ágyazva az V. kerületbe, kedden azt mondta, hogy oda járt iskolába és egyetemre, csütörtökön egy Facebook-posztban már azt is megemlíti, hogy ő ott lakik.

Juhász szintén az I.es választókörzetben lakik. Csütörtökön az Együtt elnöke nyilvános vitára hívta Fekete-Győrt, hogy tisztázzák, „hogy mi az értelme egymás ellen indulni a választásokon". Szerinte ez a Fidesz kottája. Szerinte nem az számít, ki hol él, hanem hogy mit tesz az ott élőkért.