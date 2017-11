Temetésekre szakosodtak az autófeltörők

Szeptember eleje óta megszaporodtak az autófeltörések Győr-Moson-Sopron megyében, ezek közül többet is temetők parkolójában követtek el - írja a Zsaru Magazin. De ekkor jött Tudós Gábor, csornai főtörzszászlós, aki nagyszerű tervet eszelt ki. Eszébe jutott, hogy talán az újságokból nézhetik ki az autófeltörők, mikor és hol lesz nagyobb temetés, ezért ő is megnézte a gyászhíreket.

"Láttam, hogy október 3-án, Csornán egy általam is ismert vadászt helyeznek örök nyugalomra. Elmentem a temetőhöz, és a parkolóban figyeltem" - mesélte Tudós. Közben találkozott szolgálaton kívüli kolléganőjével, egy baleseti helyszínelővel, váltottak pár szót, és közben észrevette, hogy a parkolóba bekanyarodik egy autó, és az a férfi ül benne, akit öt éve kocsifeltörés miatt kapott el. "Láttuk, hogy megállnak egy Audi Q7-es mögött, ezért odahajtottunk. Amikor meglátták a járőrkocsit, már hiába próbáltak elmenekülni" - mondta.

A 49 éves, győri Sz. Tibor és felesége, a 46 éves Sz. Tiborné ruháit átkutatták, és a nő melltartójába dugva megtalálták azt a zártörőt, amivel az Audit már ki is nyitották. A kocsijukban meglett az a 10-es kulcs is, amivel ráfeszítettek a speciális eszközre. Ilyen módszerrel törtek fel autókat Sopronban, Győrben és Mosonmagyaróváron is.

Sz. Tibor aktájából kiderült, hogy korábban ítélték már börtönre autófeltörés miatt, most is feltételesen volt szabadlábon. Előzetes letartóztatásba helyezték.