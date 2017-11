Dizájnerdroggal ölte meg barátját

A Fővárosi Főügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki kábítószerrel ölte meg barátját, és szabadságvesztés kiszabására tett indítványt - közölte az ügyészség.

A 35 éves S. Endre kábítószer és új pszichoaktív anyag keverékét fecskendezte be 45 éves barátja nyakába, aki a szertől azonnal rosszul lett és rövid időn belül meghalt. A két férfi 2014. óta ismerte egymást, rendszeresen fogyasztottak együtt különböző kábítószereket és új pszichoaktív anyagokat, illetve ezek keverékét, amit legtöbbször a vádlott szerzett be és adott be magának is és a sértettnek is úgy, hogy injekcióval a nyakába szúrta.

Fotó: Police.hu

A nyomozás szerint S. Endre rendszeresen injekciózta a 45 éves barátját, aki olyan állapotban volt, hogy nem tudta beadni magának a szert.

2016. szeptember 18-án egy VIII. kerületi lakásban napközben különböző kábítószereket és új pszichoaktív anyagokat használtak, majd együtt elmentek a VIII. kerületi Hős utcába, ahol további szereket vásároltak.

Fotó: Police.hu

Ezután visszamentek a fenti lakásba, ahol a vádlott egy újabb adag kábítószert készített elő, amibe a Hős utcában vásárolt kétféle új pszichoaktív anyagot is belekeverte, majd a szert befecskendezte barátja nyakába, illetve magának is adott be belőle. A szertől a sértett azonnal rosszul lett, eszmélet vesztette. A vádlott ekkor elmenekült a lakásból, aztán rövid időn belül ő is rosszul lett, ezért a rendőrök még a közelben megtalálták, és elfogták.

A mentőket a sértett élettársa értesítette, de még a kiérkezésük előtt a helyszínen meghalt a férfi.