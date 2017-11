Ez lenne a magyar álom?

A mostaninál jóval nagyobb fizetésre, egészséges életre és boldog párkapcsolatra, családi életre vágynak a magyarok a Policy Solutions és a Friedrich-Ebert-Stiftung felmérése szerint, amely feltárta a generációk közt tátongó hatalmas szakadékot, a pártok szavazói közti eltéréseket, és hogy kitől várjuk a segítséget álmaink megvalósításához.

40 év fölött lemondunk az álmainkról

A közel száz oldalas kutatási összefoglaló (pdf) sokféleképpen megközelíti az álmodozás témáját, és nagy általánosságban azt lehet elmondani a magyar társadalomról, hogy a harmadának most is vannak álmai a jövővel kapcsolatban, egynegyedünk már lemondott az álmairól, míg újabb bő egyharmadnak soha nem is voltak álmai. Sokkal több nő mond le az álmodozásról, mint amennyi férfi.

Bár a magyarokat sokszor nevezik pesszimistának, ez csak a lakosság harmadáról mondható el, a társadalom fele bízik az álmok megvalósításában. Persze az sem mindegy, hogy mit teszünk meg ennek érdekében.

Csak minden negyedik magyar készít tervet a célok eléréséhez

A fiatalok körében sokan - összességében minden negyedik magyar - a család és a barátok segítségére számít. Egyharmad viszont azt várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön: vagy a csodában bíznak, vagy imádkoznak az álmok megvalósulásáért.

Erős Kádár-nosztalgia is jellemzi a magyar társadalmat, 42 százalék szerint ez volt Magyarország álomkorszaka, ám leginkább a 40 fölöttiek közt népszerű a rendszerváltás előtti időszak. A fiatalok, 30 év alattiak nem tudnák megmondani, hogy mikor volt jó Magyarországon, és a Policy Solutions szerint ezt a múlttal és jelennel való elégedetlenséget alátámasztja a kivándorlási hajlandóság.

Minden ötödik fiatal álmodik külföldre költözésről

Az ötvenes éveikben járók közül szeretnének a legtöbben saját vállalkozást vagy civil szervezetet, és a hatvan éven felüliek közt vannak a legtöbben, akik a hazáért dolgoznának.

Így lesz aranykor Magyarországon

Beszédes az a grafikon, amely a célok eléréséhez szükséges feltételeket sorolja fel, és arra adnak választ, hogy a megkérdezettek szerint mi kell ahhoz, hogy hazánk 20 év múlva virágzó ország legyen.

Rengetegen gondolják azt, hogy a pénz, a nagyobb fizetés sok mindenre megoldás lenne. A válaszadók legnagyobb része 300-500 ezer forint közötti jövedelemmel lenne elégedett, 36 százaléknak elég lenne 200-300 ezer forint az álmok megvalósításához, és csak 12 százalék vágyna félmillió forintnál nagyobb összegre. Ez meghaladja a 2016-os medián jövedelmet, ami 124 ezer forint volt, a 192 ezer forintos átlagkeresetet is, de a nyugati bérektől jócskán elmarad.

Úgy általában Magyarország gazdaságának is erősödnie és modernizálódnia kell, ezt 27 százalék válaszolta. A migráció, az idegen kultúrájú emberek letelepedésének megszüntetését 13 százalék tartotta fontosnak a magyar álom megvalósulásához, és az emberi jogokat is csak 11 százalék tartja elsődleges fontosságúnak.

Mi mind egyéniségek vagyunk!

A keleti és a nyugati értékek követésével kapcsolatos kérdésekből az a kép bontakozott ki, hogy az amerikai önmegvalósítás vágya távol áll tőlünk, de a keleti tradícióknak sincs túl nagy támogatottsága, és a nyugat-európai értékek állnak hozzánk a legközelebb. A legtöbben (44 százalék) úgy gondolják, hogy

Magyarországnak a saját útját kell járnia.

Ha mégis meg kéne nevezni egy országot, amelyre sokan szeretnék, hogy hazánk hasonlítson, az Ausztria vagy Svájc lenne, ezeket követi Németország, majd a skandináv régió országai.

Terveket szőnek a fideszesek

A pártpreferenciákkal összefüggésben is kijött néhány érdekes adat a Policy Solutions felméréséből. Az MSZP és a DK támogatói közt van a legkevesebb álmodozó, és a nagy pártok közül a Fidesz-szavazók bíznak a leginkább abban, hogy a céljaikat el fogják érni.

A fideszesek közt van a legnagyobb aránya azoknak - 46 százalék -, akik dolgoznak a célok elérése érdekében, és ehhez tervet készítenek. A jobbikosok nagy része a család segítségében bízik, míg az MSZP-sek 15 százaléka, a DK-soknak pedig 20 százaláka imádkozik, hogy teljesüljön az álma.

Nem túl meglepő, hogy a Fidesz támogatói szerint a kormány inkább segíti a célok megvalósulását (38 százalék szerint), míg az összes többi pártnál és a teljes lakosság körében is inkább akadályként tekintenek a kormány tevékenységére.

Borítókép: Nagy Norbert Nagy Magyar Álom című plakátja a Magyar álom címmel megnyílt 15. ARC plakátkiállításon a fővárosi 56-osok terén Budapesten 2015. szeptember 11-én. MTI Fotó: Marjai János