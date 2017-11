Míg a Váci úton nem okozott bonyodalmat a metrópótlás, a mellékutcáiban igen. Fotónk a Fáy utcában készült, ahonnan mindkét irányba ki lehet kanyarodni a Vácira – vagyis most épp nem lehet. Az autósor reggel a Röppentyű utcáig állt, de még 9 után is jó negyedórás várakozással lehetett kijutni. Az ok egyszerű: a Váci úti forgalom haladása érdekében áthangolták a lámpákat, így a mellékutcákból csak másodpercek vannak kijutni a főútra. Egy olvasónk szerint 3 perc piros után 10-12 másodperc a zöld.

Fotó: Földi Gábor