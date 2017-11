Budapest megúszta a metrókáoszt

Ez a hétfő reggel más volt, mint a többi Budapesten. Ugyanis ez volt az első hétköznap, ami a 3-as metró felújítására esett, sőt, ez volt az őszi szünet utáni első hétfő – így a szokásosnál is nagyobb forgalomra lehetett számítani. De közben nemcsak a metró Újpest-központ és Lehel tér közti szakaszát zárták le, hanem a 45 másodpercenként indított metrópótló buszok számára elkülönítették a Váci út egy-egy sávját, illetve a Lehel tér több pontját is.

A hétvégi tapasztalatok alapján számítani lehetett a káoszra, és maga Tarlós István is arra figyelmeztetett, hogy

ha nem lenne zűrzavar, az azt bizonyítaná, hogy nincs is szükség a 3-as metróra.

A várakozások ellenére a Váci úton egyáltalán nem volt dugó – az autósok nagy része ugyanis a kerülőutakat választotta; a buszsávba megszokásból beálló autókat pedig a buszvezetők ledudálták. Több alternatív útvonalról és angyalföldi utcából azonban torlódást jelentettek, például a Fáy utcából, ahol a sor reggel a Röppentyű utcáig állt, de még 9 után is jó negyedórás várakozással lehetett kijutni – elsősorban a Váci úti forgalom érdekében lerövidített zöld miatt.

A mintegy 60 pótlóbusz is olajozottan közlekedett. Tapasztalataink szerint

mindenhol alapos volt a tájékoztatás;

még a necces helyeken – például a Lehel téri fordulóban – sem volt torlódás;

főleg az átszállások miatt növekedett csak meg a menetidő olyan tíz perccel.

Tudósítóink több alternatív buszútvonalat is bejártak; a legtöbb működőképesnek is bizonyult, csak a sűrű átszállás okozott kényelmetlenségeket. A környék buszjáratain – mint a 30-ason vagy a 115-ösön – sem tapasztaltunk a szokásosnál nagyobb tömeget. A belvárosban, a 4–6-os villamoson pedig annyira kevesen voltak, mintha szombat délelőtt lenne.

A forgalmi változások nagy vesztesei a 1-es és 12–14-es villamosokon utazók voltak. A járatokon elviselhetetlen volt a zsúfoltság, az 1-esen például csúcsidőben már Zugló vasútállomásnál sem lehetett felférni. A metrófelújítás által közvetlenül nem érintett területeken az nehezítette meg a tömegközlekedést, hogy a csuklós buszokat átcsoportosították a metrópótlásra, helyükre csak kisebb buszokat vezényeltek. Erről számoltak be a XVI. kerületből, a 31-es busz vonaláról, illetve a XVII. kerületi 68-as buszon utazók is.

A reggeli csúcsforgalom végére a kritikus helyeken is rendeződött a forgalmi helyzet, fél 10-re az egyes villamoson is enyhült a tömeg. Az első nap a metrópótlás rendszere tehát jól vizsgázott, de ebben a BKK és a BKV erőfeszítésein túl valószínűleg a közlekedők nagy rákészülése és a szép időjárás is közrejátszhatott. A rendszernek még egy évig kell működnie, utána – talán jövőre (még nincs végleges dátum) – pedig következik a legkényesebb, Lehel tér és Nagyvárad tér közötti szakasz.

