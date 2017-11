Cigánybűnözőzni akart a jobbikos, de annyira elszoktak már tőle, hogy hülyét csinált magából

Volner János, a Jobbik frakcióvezetője valószínűleg megrémült, hogy a választásra tényleg egyetlen egy szavazójuk sem marad (a régi rasszista, antiszemita gyűlölködőket mind felszippantotta a Fidesz, az újabb "balosok" pedig az utolsó pillanatban úgyis inkább valamilyen balos összefogást választanak), így aztán most egy kicsit szerette volna megvillantani a jó öreg cigánybűnözős arcát a pártnak.

Posztolt is egyet a Facebookra: két képet tett egymás mellé, az egyik világosabb, a másik sötétebb. A képen egy 2015-ös ügy akkori gyanúsítottja van, egy szórakozóhely előtt került egy társaság durva verekedésbe a biztonságiakkal, egy vascső és egy riasztópisztoly is előkerült.

Ezt a két fotót osztotta meg Volner János a Facebookon

Kifehérítette a cigánybűnözőt a polkorrekt média. Ön mit szól ehhez?

– írta a két képhez. A posztban pedig azt írta, "erről a jóravaló polgárról a rendőrség egy fotót tett közzé, ami teljesen érthető is: keresték őt. Ezt a fotót aztán a politikailag korrekt média a maga módján meghamisította: a Népszava, az Origo, az Index, a 444.hu a rendőrségi fotó alaposan kifehérített változatát tette közzé".

Ez a jobbikos politikus két dolgot elfelejtve hazudik, és sérti egy ember személyiségi jogait.

Az egyik, hogy a képre rákeresve a Google találatai alapján látszik, hogy pontosan ugyanazt a képet használta mindegyik újság, nyilvánvalóan azért, mert a police.hu, a rendőrség hivatalos oldala ezt a képet mellékelte a körözéshez. Még a jobbikos Alfahír is. Egyetlen lap használta a másik képet, a szélsőséges, rasszista, antiszemita kuruc.info. A kuruc.info archívumban látszik, hogy az eredeti Police.hu-s kép is megvan nekik, de a színesebb kép is, amit kettes számmal mentettek el, tehát két dolog történhetett: kaptak egy másik, sötétebb képet a rendőrségtől valahogy, vagy az eredeti, mindenki által használt képet manipulálták, hogy a férfi arca sötétebbnek, a kép színei élénkebbnek tűnjenek a fotón. A kuruc.info a rendőrségi felhívás mellett külön megjegyzést is tesz a képre: bizalomgerjesztő fotóként emlegetik.

Előfordulhat az az eset is, hogy a police.hu valóban világosított a képen, eltűnt vagy körözött személyek esetében gyakran világosítják ki a képet, ami az arc részleteinek könnyebb felismerhetőségét segíti - és ezzel a világosabb képpel adták ki a körözést. A sötétebb fotó viszont kizárólag a kuruc.info oldalán elérhető.

De ha ez nem lenne elég, nem véletlenül takartuk ki a képet: időközben épp az ügyészség közleménye alapján írtuk meg hétfőn, hogy az akkor keresett ember nemhogy nem volt bűnös a támadásban, hanem, mint kiderült, ő volt az egyik áldozat. Az történt ugyanis, hogy egy társaság be akart jutni egy helyre, a kidobók ezt valamiért megtagadták, majd a távozó társaságra támadtak. Egyikük egy riasztópisztollyal rálőtt valakire, majd a másik biztonsági őr egy vascsövet vett elő, míg másik két társuk biztatta őket. Az ügyészség a négy férfival szemben csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, súlyos testi sértés kísérlete és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot, ám a képen szereplő, korábban körözött férfiról kiderült, ő az egyik sértett. A rendőrség így le is vette oldaláról a körözést.

Tehát Volnert kitett cigánybűnözős kommenttel Facebookjára egy férfit névvel (amit el is írt, hiszen a keresztnevét elrontotta), és arccal, akiről azóta kiderült, hogy nem őt keresték, mint elkövető.

Frissítés: Volner frissítette a posztját, a 444 cikkét olvasva azt írja, "az újság más portálokkal együtt maga is a meghamisított fotót kapta, vélhetően a rendőrségtől. A valóság megváltoztatását szomorúnak tartom, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezúttal nem a média polkorrektsége áll a háttérben, hanem valaki másé."

Ezek szerint tehát Volner azt feltételezi, a rendőrség hamisította a fotót, és nem a Kuruc.info, az egyetlen oldal, ahol más színű a fotó. Érdekes felvetés.