Szexuális etikai kódexet javasol az Országgyűlésnek egy független képviselő

Az elmúlt időszak zaklatási botrányaira reagálva nyílt levélben fordult Kövér Lászlóhoz a független Szelényi Zsuzsanna, azt javasolva, hogy az Országgyűlés készítsen magatartási kódexet és állítson fel egy ehhez rendelt független intézményt, amely segít megelőzni a szexuális erőszak és zaklatás, valamint a szexizmus minden formáját.

Ez a kódex nemcsak a politikusokra, hanem az alkalmazottakra, tisztségviselőkre és szerződéses partnerekre is vonatkozna, később pedig akár minden magyar közintézményre is ki lehetne terjeszteni. A kódex jól bevált nemzetközi és vállalati minták alapján

világosan meghatározná, hogy mit jelent a szexuális zaklatás és mi minősül annak, valamint hogy mely viselkedési formák elfogadhatatlanok az Országgyűlés intézményeiben,

meghatározná, hogy melyek azok a személyek és fórumok, ahová a sértett bizalommal fordulhat,

létrehozna egy olyan bizottságot, amely megfelelően képzett és jogosult is a szexuális zaklatás független testületként történő tárgyalásában, valamint biztosítja a fair és bizalmas eljárást,

az Országgyűlés Hivatala pedig programokkal és belső kommunikációs eszközökkel fel is hívná minden érintett figyelmét a munkahelyi szexuális zaklatás formáira, valamint az áldozatot védő rendszer igénybevételének lehetőségeire is.

Szelényi reményét fejezte ki, hogy politikai nézetkülönbségeik ellenére több szempontból is hasonlóan éreznek és gondolkodnak Kövér Lászlóval, valamint ugyanolyan fontosnak tartják a közélet erkölcsi tisztaságát is. Arra is emlékeztette az Országgyűlés elnökét, hogy Orbán Viktor miniszterelnök pár napja a szexuális zaklatások ügyében úgy fogalmazott, hogy minden olyan akciónak van helye, melynek az a célja, hogy a tisztelet kultúrája erősödjön.

A politikus azt is kifejtette, a közelmúlt eseményei rávilágítottak arra, hogy valamilyen formában szinte mindenki érintett a munkahelyi szexuális zaklatásban, az etikai kódex pedig éppen ezért beleillik a kormányfő gondolatmenetébe is, hiszen az emberi méltóság védelmét erősíti.