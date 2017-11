Sok jobbikos Gyurcsányt is elfogadná egy ellenzéki együttműködésben

Érdekes eredményeket hozott a Republikon Intézet 24.hu megbízásából készült közvélemény-kutatása. Eszerint a Jobbik szavazóinak 40 százaléka a jövő évi választáson egy ellenzéki jelöltet szeretne a Fidesz jelöltjével szemben, 22 százalék közös ellenzéki listát akar, míg 29 százalék nem kér az összefogásból.

A baloldali-liberális szavazók között is megérték a Jobbikhoz való hozzáállásukat, és a ballib szimpatizánsok harmada úgy látja, hogy az ellenzéki összefogásban a Jobbikra is szükség lenne. A baloldali pártok szavazói között 24 százalék látja úgy, hogy nem reális a Jobbikkal való választási együttműködés.

A kutatás Gyurcsány Ferenc személyére is kitért, és arra jutott, hogy továbbra is a volt miniszterelnök az egyik legnépszerűtlenebb politikus az országban, ennek ellenére a baloldali és liberális választók 72 százaléka szerint Gyurcsánynak is helye van az ellenzéki összefogásban. Még érdekesebb, hogy bár a jobbikosok 56 százaléka elutasítja Gyurcsányt, 38 százalék úgy gondolja, hogy a kormányváltás érdekében a DK-ra is szükség van az ellenzéki térfélen.